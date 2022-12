O novo corte de cabelo de Zendaya é tendência para 2023

Zendaya causou frisson num tapete vermelho de Los Angeles no último domingo (18), ao aparecer com um novo corte de cabelo. A estrela de Euphoria trocou as longas madeixas por fios na altura do queixo, num tom caramelo. Chamado de choppy bob, o corte é uma mistura do clássico chanel com o long bob, que é sucesso já há alguns anos. “A diferença é que esses dois cortes são feitos com uma nunca mais curtinha, e o volume acaba subindo. Eles ficam muito bonitos escovados, ou finalizados com babyliss. Já o choppy bob é mais bagunçadinho mesmo, é só lavar, passar um leave-in e você já está pronta”, ensina Maykon Sólis, colorista e especialista em corte do MG Hair.

No Pinterest, a busca por inspirações relacionadas ao choppy bob aumentou 550%, o que indica que ele será um dos cortes mais pedidos nos salões de beleza nos próximos meses. E qual a razão de todo esse sucesso? “É um corte texturizado que fica muito bem quando usado ao natural“, responde Maykon. “A textura é feita com a própria tesoura ou com navalha, então os fios encaixam. Não tem necessidade de escovar, nem nada. Ele fica naturalmente lindo”, acrescenta.

O especialista ressalta que o choppy bob tem o poder de alongar o rosto, afinando os traços, principalmente de quem tem a face oval, com bochechas mais saltadas.

Segundo Maykon, para quem tem cabelo liso, a finalização não tem muito truque: pode simplesmente lavar, passar um leave-in e pronto. Para quem tem o cabelo mais anelado, ou seja, ondulado ou cacheado, é possível “amassar” as mechas para brincar ainda mais com a ideia do messy hair (cabelo bagunçadinho). “Só é mais complicado para as crespas, porque, quando o cabelo é muito enrolado, ele tende a subir, o que tira o formato do corte”, diz Maykon. Ele recomenda o choppy bob para cachos dos tipos 1, 2 e 3.

Outras famosas

Com mais de 200 mil buscas mensais no Google, o bob pode ser considerado o corte mais famoso do mundo. Mas, em 2022, a versão da qual Zendaya é adepta ganhou destaque no circuito internacional de moda: em Nova York, o estilista Guido Paualu apresentou seis variações do choppy bob no desfile de Proenza Schouler, e o corte também apareceu nas passarelas de Jason Wu e Ulla Johnson. Já em Milão, as modelos de Jil Sander desfilaram com uma versão mais lisa, enquanto Alberta Ferreti desfilou modelos com ondas desfeitas. O choppy bob também apareceu com um efeito molhado no desfile da marca Nº 21.

Mas, já sabemos, para ser considerado tendência, ele tem que aparecer na cabeça de alguma famosa. Em agosto, a atriz Naomi Watts já estava apostando no corte rente ao maxilar e com muita textura nas pontas dos fios. Ela colecionou likes numa foto publicada por seu cabeleireiro, Renato Campora.

Já Kristen Dunst apareceu no desfile Primavera-Verão 2023 da Bottega Veneta, em setembro, com o cabelo mais curto que usou em 17 anos, rendendo-se também ao choppy bob.

Modelos como Kaia Gerber e Jill Kortleve têm exibido seus choppy bobs em campanhas publicitárias, passarelas e fotos de paparazzi. E você, vai aderir a essa tendência?