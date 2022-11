Unhas em dia! 5 cores de esmalte para a primavera e verão

Já podemos considerar que a temporada de calor começou – e as cores, é claro, voltam com força total não só para os looks, como também para as unhas. Em dúvida do que deve dominar o período? Seguindo a paleta de cores da Pantone para 2023, trouxemos cores de esmalte para primavera e verão que são apostas certeiras.

Uma das opções mais quentes da temporada, aliás, caiu no gosto da Selena Gomez: um amarelo que parece o pôr do sol. Veja abaixo 5 cores de destaque.

Esmalte amarelo

De acordo com a Pantone, o Empire Yellow é a aposta amarela de 2023, e temos aqui uma inspiração com ninguém menos do que Selena Gomez, que já está desfilando a aposta nas mãos. Vale dizer que ela também é uma boa pedida para a Copa do Mundo, representando o Brasil até nas unhas, né?

Esmalte azul

O azul também vem forte, pode confiar. O Blue Perennial e o Summer Song são os nomes azulados dos próximos meses. Coincidentemente, outra cor bem brasileira. Dá até para brincar com os tons e investir em um belo degradê.

Esmalte laranja

O Tangelo é outra tendência, segundo a Pantone. Um laranja picante e bem quente. Fica lindo para fazer uma manicure clássica ou uma francesinha colorida, a cara do verão.

Esmalte verde

Amarelo, azul e verde, sim, essa é outra cor que está apitando nos radares fashion há alguns meses. Classic Green e Love Bird são os nomes dos tons em Pantone, que são mais intensos e brilhantes.

Esmalte rosa

O rosa vai do fúcsia até o rosé, bem pastelzinho. Só vale ficar longe dos tons rosados se você realmente não gostar dessa cor. A título de curiosidade, temos o Beetroot Purple (uma cor mais beterraba, quase fúcsia, como na foto acima), Crystal Rose e Vanilla Cream nas cartela Pantone.