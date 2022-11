Tendências de óculos de sol em 2023 e como usá-los de acordo com seu rosto

Com o fim do ano se aproximando, está na hora de começar a pensar nas tendências de moda que devem surgir em 2023. E quando o assunto é óculos de sol, existem opções para todos os gostos. De modelos clássicos — como o gatinho e o aviador — à formatos ousados — vide “wrap around” —, o próximo ano deve oferecer uma equilibrada união entre formatos atemporais e nostálgicos.

Mas como aderir a tantas armações, formatos, cores e tamanhos diferentes sem perder a essência de nosso estilo? E o mais importante: como escolher os melhores modelos de acordo com o formato de cada rosto? Para entender esses e outros questionamentos, batemos um papo com Ana Vaz, consultora de imagem e docente. Confira:

Quais óculos devem ser tendências em 2023?

Ana Vaz explica que, com o passar dos anos, os óculos menores vêm ganhando cada vez mais relevância, não sendo restritos a um formato específico: “Tanto os redondinhos e ovais quanto os gatinhos pequenos, quadrados e retangulares continuarão a ter bastante destaque em 2023.”

Contudo, o polo extremo — aqueles óculos bem grandes — também devem aparecer nos próximos meses. “Neste sentido, eles são mais novidade do que os pequenos. O ano novo definitivamente trará essa junção entre produtos que já estavam em alta e algumas inovações empolgantes”, afirma.

Estilo das lentes também passará por reinvenções

Ao que tudo indica, as lentes coloridas devem causar um grande impacto em 2023. Mas, claro, tanto as escuras quanto as translúcidas (que são aqueles modelos cosméticos para o fim da tarde) continuarão a ter popularidade.

“Se analisarmos a moda, tanto os óculos pequenos quanto os modelos com lentes translúcidas têm raízes no começo dos anos 2000. A indústria fashionista vem revisitando o início do século nas roupas, cosméticos, e claro, nos acessórios”, revela Ana Vaz.

Clássicos revisitados

Como falamos anteriormente, 2023 é o ano em que a tradição e o modernismo se unem para compor looks ecléticos. “Formatos como gatinho, retangular tradicional, oval grandão e aviador são exemplos de modelos atemporais que vêm ganhando novas leituras. O motivo? O clássico é sempre aquela peça que não tem erro. É uma referência que se mantém no mercado ao longo dos tempos. Mas é importante relembrar: eles não são ‘fresh’. Então uma maneira de deixá-los mais sedutores e alinhados com as tendências atuais é trazer cores, tipos diferentes de armação e tamanhos inusitados que dialoguem com o momento”, aconselha.

Formatos que estarão em alta nos próximos meses

De acordo com a consultora de imagem, os óculos do tipo máscara (ou ‘wrap around’, que envolvem o rosto) voltaram e estarão mais fortes do que nunca nos próximos meses. “Eles também estão conectados com o espírito dos anos 2000 e podem vir com diferentes tamanhos: desde os pequenos esportivos que parecem um ‘juliet’, que inclusive a Balenciaga vem trazendo de volta em suas coleções, até os maiores translúcidos. Estes sempre me remetem àquela imagem nostálgica da J-Lo usando esse tipo de óculos”, diz Ana Vaz.

Cores de armação em 2023

Em relação às cores, teremos óculos totalmente coloridos (com lente e armação da mesma cor), mas também armações vibrantes com lentes escuras (preta ou marrom) ou claras/translúcidas.

Material da armação: como escolher o melhor?

Agora que você já sabe quais serão as tendências de óculos para 2023, está na hora de entender o efeito e a leitura de estilo que cada material confere. Em geral, o metal é tido como o mais tradicional, clássico e formal entre os estilos. “Porém, há muitos modelos inspirados nos anos 2000 que, apesar de possuírem armação de metal, conseguem ser leves e modernos. O material é sempre contextualizado junto com o formato, a cor e o acabamento”, esclarece.

Ana traz um exemplo: um metal espelhado será menos tradicional do que um metal escovado. “O metal em conjunto com lentes translúcidas coloridas traz a ideia de modernidade. É imprescindível pensar na combinação dos elementos.”

Agora, passando para o acrílico ou acetato: “Por ser um material menos nobre, traz um ar mais esportivo. Contudo, é possível deixar essa armação mais formal ao apostar em cores mais neutras ou escuras, como o preto, marinho ou marrom”, indica.

Por último, há os óculos de madeira. Apesar de não serem tão comentados, eles devem ganhar ainda mais notoriedade em 2023, visto que muitas marcas estão optando pela moda sustentável. “A madeira é um material mais casual, que traz uma energia de natureza, aconchego e despojamento. Mas de novo: eu posso emprestar formalidade optando por uma madeira ou lentes escuras. Também consigo evocar informalidade através de lentes coloridas numa armação de madeira”, reitera.

Efeitos provocados pelas lentes

Em caso de lentes mais “fechadas” e escuras, seja preto ou marrom, falamos de algo mais tradicional. Já as translúcidas e espelhadas, de acordo com Ana, evocam a ideia de casualidade, descontração e modernidade. “Novamente, a contextualização com outros elementos é sempre muito relevante”, declara.

Como escolher o óculos de acordo com o formato do rosto

Por mais que soe exagero, Ana garante que somos livres para escolher os modelos que melhor representem o nosso estilo (ou estado de espírito atual). “Sempre que escolhemos um acessório ou roupa, temos o caminho da harmonia ou contraste. Eu posso olhar para os meus traços e identificar tanto o formato como os tipos de linhas que tenho, se são retas, inclinadas, arredondadas ou suaves. A partir daí, posso repetir isso no óculos, trazendo formatos que se conectam ao meu rosto por harmonia”, exemplifica.

O contrário seria trazer linhas diferentes e opostas: “Normalmente, as pessoas se sentem mais confortáveis com a harmonia. Mas quem busca modernidade e um toque de atrevimento acaba indo para o caminho do contraste”, diz.

Escala e tamanho

Segundo a consultora de imagem, há também a harmonia em relação à escala: “Se eu tenho um rosto maior, com uma altura mais marcada, o que harmoniza são as armações maiores, com materiais mais pesados e cores mais chapadas. Isso repete os traços intensos do rosto”, explica.

Agora, para quem tem um rosto menor, com traços mais delicados, o que vale são os modelos menores, com armações suaves. “É basicamente grande com grande, médio com médio e pequeno com pequeno. E claro, dá para fazer o contrário”, ressalta.

Porém, há uma ressalva para quem gosta de ousadia: é importante que o óculos de sol não engula o seu nariz ou fique caindo, no caso de rostos pequenos. “A mesma coisa serve para um rosto grande utilizando um óculos justo demais. Se você faz um movimento e ele já está grudado na bochecha, saindo do lugar, não é legal”, alerta.

Cobertura do óculos

Por fim, Ana afirma que óculos que cobrem verticalmente uma área maior do rosto costumam beneficiar quem tem o rosto mais longo. Já quem tem o rosto mais curto pode se beneficiar com os formatos redondo, quadrado e losango, que cobrem menos o comprimento do rosto.