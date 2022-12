10 peças que as famosas estão usando neste verão

Quem não ama um look de verão? Peças frescas, cheias de cores e confortáveis ganham espaço nos guarda-roupas das brasileiras durante essa estação As famosas, inclusive, fazem parte do time de pessoas que usam toda a sua criatividade no momento mais ensolarado do ano. Quer se inspirar nelas? Confira o que a CLAUDIA separou.

Lele Burnier

Listras, colorido e fluidez. Uma das maiores influenciadoras do nicho de moda do Brasil, Lele Burnier, resolveu apostar nos três itens. Com uma saia e um top, ela consegue construir o imaginário do verão, que serve tanto para ir à praia quanto passear por aí. Os conjuntos, aliás, são um destaque da moda praia 2023.



Marina Ruy Barbosa

O estilo sexy clama por peças justas e pelo vermelho, e Marina Ruy Barbosa tem exibido looks lindos com essa pegada. No verão, época em que as pessoas passam mais calor, é interessante ter possibilidades como essa, especialmente para eventos noturnos, como jantares e festas.



Malu Borges

A tiktoker Malu Borges consegue ser arrebatadora mesmo quando o assunto é um simples conjuntinho amarelo. A minissaia de cintura alta e o bolerinho de manga curta combinados ao tênis diferentão criam contrapontos interessantes, resultando em um visual descolado.



Alice Wegmann

Faz parte do fã clube das básicas? Calma que também tem opções disponíveis para você. A atriz Alice Wegmann veste uma peça que marca seu corpo, mas sem ser justa demais. Aqueles que preferem transparecer elegância sem passar calor, encontram nela uma ótima inspiração.



Camila Coutinho

No verão, é comum abrir o guarda-roupa e escolher aquela opção fresquinha, pronta para evitar que a gente fique suada, né? Principalmente na praia! Camila Coutinho optou por uma saída de praia soltinha e fluída, com abertura nas costas e na parte frontal.



Jade Picon

Uma alternativa para quem prefere mais transparência e sensualidade é, assim como Jade Picon, utilizar uma roupa mais justa e com mais recortes. Para deixar o look solar, utilize uma sandália plataforma colorida.



Juliana Paes

Não tem erro: vestido longo, solto e com decote na cintura nunca perde a graça. Reflexo disso é Juliana Paes, que aparenta estar confortável e feliz com sua escolha, além de belíssima.



Fernanda Lima

Se você pensa que o florido só serve para a primavera, Fernanda Lima prova que não. Romântica, mas clássica, a estampa floral é bem-vinda em qualquer estação.



Mariana Goldfarb

Para o dia a dia, Mariana Goldfarb apresenta uma maneira de ficar confortável e, ainda assim, valorizar sua beleza. O vestido tem comprimento médio, chegando até pouco depois do joelho, e tem o tecido leve.



Camila Queiroz

Quem traz mais uma opção comfy é Camila Queiroz. A atriz usou uma camiseta branca com estampa e uma sainha leve.



