A bolsa de bola de futebol de Rihanna que custa mais de 11 mil reais

Rihanna assistiu ao jogo do Juventus contra o Atlético de Madrid na Itália na última terça (26) e entrou no clima de futebol com o look. A cantora escolheu uma bolsa rara da Louis Vuitton em forma de bola para acompanhar a partida no estádio.

O acessório foi criado pela grife para a Copa do Mundo de 1998 na França e logo se tornou um item de colecionador. Hoje, ela é avaliada em 298 ienes japoneses, cerca de R$ 11,6 mil. Para o resto do look, Rihanna escolheu um casacão – provavelmente da sua marca, Fenty – e óculos de sol vermelhos. Durante o jogo, ela ganhou uma camisa do Juventus personalizada com “RiRi” escrito nas costas.

A bolsa pode ser encontrada em lojas que reúnem raridades, como a Amore Vintage Japan, loja online especializada em bolsas e acessórios vintage.

Leia mais: Alok fará primeiro show de eletrônica para surdos

+ Jantar de estrelas na casa de Jennifer Aniston

PODCAST – Como consumir menos, de forma consciente e inteligente