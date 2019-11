Alok fará primeiro show de eletrônica para surdos

Alok irá realizar um projeto inovador para a sua carreira e para a música eletrônica. O DJ brasileiro vai ter seu show traduzido para Libras, a língua brasileira de sinais.

O show de Alok será durante o evento Celebration no sábado (30), em comemoração aos 20 anos do parque Hopi Hari, em São Paulo. Ele será acompanhado no palco pela especialista em tradução para Libras Mariana Lima.

As músicas interpretadas serão Alok, On & On, além de grandes sucessos como Hear Me Now, Ocean, Table For Two, entre outras. Em entrevista para o Blog do Léo Dias, Alok se mostrou animado com a a novidade. “A música não é só o som e batida, mas também uma mistura de sentimentos e energia. Então estou muito feliz em levar essa nova experiência para a galera que curte meu trabalho, pois sinto que que precisamos estar cada vez mais próximos e mais conectados”, disse ele.

