Jantar de estrelas na casa de Jennifer Aniston

Se tem uma estrela que sabe fazer uma festa é Jennifer Aniston. Todo ano ela celebra em sua casa, para um grupo seleto de amigos (famosos) o jantar tradicional de Ação de Graças, que, nos Estados Unidos, é um dos feriados mais importantes do ano. Na casa de Aniston, o jantar é conhecido como Friendsgiving. Como agora a atriz está no Instagram, os fãs tem acesso à algumas imagens da casa e dos amigos da estrela, entre eles Courtney Cox, Will Arnett, Justin Bateman, Jimmy Kimmel e… o ex-marido, Justin Theroux. Theroux, aliás, foi quem mais postou momentos do jantar, dentre eles a hora em que Courtney Cox ensaiava fazer um discurso. “Jen, eu te amo… Justin, pare de filmar!)”, falou no vídeo do ator.

Courney Cox ensaiou um discurso sem saber que estava sendo filmada

Também brincou com Will Arnett e Jason Bateman fazendo piadas.

Will Arnett e Jason Bateman divertiram os convidados

Aniston resolveu pegar no pé do apresentador Jimmy Kimmel. No ano passado ele reclamou em seu talk show que a amiga não tinha cozinhado opção de pratos mexicanos para o jantar. Aniston foi às redes para provar que ouve os amigos. Primeiro ela postou uma foto na boca do forno, com uma assadeira com enchiladas que, na mesa, ganharam destaque com “A p**** das enchiladas de Jimmy” (Jimmy’s F—ing Enchiladas).

Aniston fez um prato especialmente para Kimmel

O apresentador comemorou: “Finalmente alguém me ouviu!”, disse no stories de Aniston

Jennifer Aniston filmou a reação de Kimmel quando viu a surpresa

No final da festa, Theroux fez uma selfie do grupo, chamando de Fakesegiving, traduzido algo como Ação de Graças Fake: “Muito muito grato por esses amigos e essas noites no #Faksegiving”, escreveu.

O grupo posou para uma selfie

Aniston e Theroux foram casados por sete anos e se separaram no início de 2018. Os dois disseram na época que a separação tinha sido amigável e aparentemente não estavam mentindo.

