6 formas diferentes de usar seu biquíni

O verão convida cada mulher a explorar, experimentar e abraçar a sua individualidade. Não à toa, mergulhamos nas águas da moda com uma proposta audaciosa: investigar as melhores formas de usar o biquíni. Seja para a praia ou piscina, o visual não precisa ser repetitivo. Aliás, dá para ser bem diferente e transformar a combinação em uma extensão da sua personalidade.

6 formas de usar seu biquíni

“As peças da moda praia diferenciam seu look e devem estar presentes em todos os guarda-roupas. Tudo porque elas podem ser usadas facilmente no cotidiano e também durante o verão”, Deise Bergamo, estilista da Alto Giro. Veja abaixo algumas opções:

Top + top

A criatividade invade a areia através da ousada proposta de usar dois tops, um sobre o outro.

Através da opção, você dá vida a um novo design com as peças que já tem em casa. O segredo para não errar é apostar em cores ou estampas que se complementam.

Biquínis sofisticados e atemporais

Quem ama o estilo clássico encontrará sua felicidade em biquínis que celebram a simplicidade. Cortes limpos, tonalidades suaves e tecidos de qualidade criam uma aura de sofisticação despretensiosa.

Fazer um lacinho em um dos ombros, como Gabriela Versiani, dá um toque a mais.

“Apostar em cores seguras e atemporais é uma indicação para quem possui esse estilo”, diz Deise, que exemplifica: “a famosa combinação preto e branco, uma mistura clássica idealizada lá atrás e que nos acompanha até hoje, funciona bem.”

Combinando diferentes biquínis

Dê as boas-vindas ao caos organizado com o mix de cores vibrantes, estampas ousadas e texturas inesperadas. Ele transforma a escolha do biquíni em uma experiência de design pessoal.

A propósito, o mercado oferece conjuntos que possibilitam combinações, como os modelos dupla face. “A chave é escolher um elemento principal, depois unir as opções”

Biquíni cortininha como top

Transformar o biquíni cortininha em modelo tomara que caia está entre as tendências da moda praia. O resultado é uma versão renovada do top, apresentando um decote central sensual e charmoso.

Biquíni cruzado na cintura

Assim como no último verão, a amarração na cintura é tendência. Basta unir as tiras inferiores, que normalmente seguiriam para trás das costas, e amarrá-las abaixo do busto na altura desejada.

Longe da areia

Foi-se o tempo em que os biquínis e maiôs eram pensados somente para você tomar sol ou dar um mergulho.

“Desde o momento da criação até o produto final, a melhor modelagem, as cores e as ocasiões de uso que aquela peça pode ter são pensados”, garante. Assim, ele pode ser usado como cropped ou peça chave para eventos.

“Sabe aquele maiô com a modelagem perfeita? Trazê-lo para seu cotidiano, como um body, é uma excelente opção”, termina a estilista. Se você gostou, não deixe de experimentar!