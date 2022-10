7 inspirações de biquínis para o verão

O verão está aí, então as movimentações para os dias de sol, mar e água fresca já podem começar. Uma das principais é: tirar os biquínis do armário e ver quais estão de acordo com as tendências para 2023. Com base no que bombou nas semanas de modas internacionais, dá para termos uma base do que vem por aí. Muita cor, crochês e estampas geométricas devem dominar o beachwear. Vem ver:

O crochê segue firme e forte até na moda praia

O crochê é uma aposta certeira para os dias quentes e ele faz presente também nos biquínis, maiôs e acessórios de praia. Com modelagens discretas e também mais ousadas.

Cores e mais cores

O amarelo, rosa, laranja, azul e verde devem entrar no alerta de moda praia. Esses tons seguem em alta, principalmente no verão, eles apareceram na paleta de cores primavera/verão 2023 da New York Fashion Week.

Maiôs com recortes

Conhecido como engana mamãe, o maiô com recortes é outra peça que deve vir forte entre as tendências de moda praia. Os bodys com essa mesma ideia continuam aparecendo nos looks urbanos, em cores intensas.

Estampas florais

É quase impossível falar de verão sem associar a estampas florais, elas estão entre nós e em modelos estruturados. As flores chegam mais tímidas, dando espaço para outros tipos de estamparia, que tenham uma pegada mais anos 1990 e 2000.

Influências dos anos 1990

Como já citamos outras vezes, os anos 1990 estão em alta e isso deve continuar pelo o que foi visto nas semanas de moda internacionais. As estampas geométricas também são um reflexo disso e os biquínis entraram na onda.

Biquínis estruturados

Outro vestígio dos anos 1990 vem nas modelagens dos biquínis, as cinturas altas, calcinha asa delta e o top estruturado. Isso sem citar nas cores, que são cada vez mais vibrantes, com bastante destaque para o neon.

Animal print

Nem só de flores e cores vive o beachwear. O animal print é outro tipo de estampa que também é a cara do verão.