Os dias quentes chegaram e estão dando um gostinho de como vai ser o verão. E a melhor forma de se preparar para a estação mais quente do ano é escolhendo os biquínis e maiô.

Para quem quer curtir o melhor da estação, a dica é ficar de olho nas tendências da moda praia. Elas aliam estilo e conforto, que é tudo o que precisamos para aproveitar um bom dia de sol.

Confira 6 tendências de biquínis para arrasar no verão:

A nova saída de praia

Muitas blogueiras e famosas já aderiram à camisa como a nova saída de praia. Ela fica muito estilosa e pode ser de qualquer cor. Não tem como errar com essa peça.

Biquíni geométrico

Chega de se preocupar com a marca do biquíni. Os modelos geométricos chegaram com tudo e vieram para ficar. Pode ter certeza que os estilos com alças e recortes diferentes vão ser um sucesso no verão.

Hot pants

Se você está em busca de uma peça de moda praia confortável e muito estilosa, esta é a ideal. As hot pants são as calcinhas de biquínis que cobrem o umbigo e são super clássicas.

Top de alça grossa

Esse modelo de top está fazendo o maior sucesso no verão europeu, então por aqui não será diferente. Ele nada mais é do que os tops de academia só que adaptados para a praia. Disponíveis em modelos estampados, eles ficam muito chiques e estilosos.

Maiôs

A ideia de que maiô não é algo bonito para a praia já acabou faz tempo. Ele é uma peça vintage e fica ótimo em qualquer tipo de corpo. Explore os diferentes cortes que existem para esse modelo.

Tomara que caia

Para quem não gosta das alças, esse é o modelo ideal. Existem diversos tipos de biquíni e maiô no estilo tomara que caia. Para o verão, invista em uma modelagem reta, natural e sem bojo para ajudar na sustentação dos seios.

