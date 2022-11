Blazer como vestido? Veja 7 looks para se inspirar

Os terninhos femininos conseguiram conquistar os casamentos, coquetéis e outros eventos formais. Mas e quanto ao blazer como vestido, em look de peça única? Dá para usar apenas isso? A tendência se espalhou pelas redes sociais e, sim, é bastante possível de usar.

Antes de partirmos para os looks, vale dizer: existem maneiras de usar o blazer como vestido (especialmente quando ele tem modelagem oversized) ou de apostar em blazer vestido, um modelo que já é próprio para essa finalidade. Tendência em 2010, esse visual pode ser sexy, moderno e até mais sério – vai do comprimento da peça e dos complementos utilizados. Além disso, ainda brinca com o jeito que encaramos a moda, ressignificando uma peça tradicional do armário masculino.

Vamos às inspirações?

Blazer oversized em look sexy

O blazer oversized pode ser uma boa escolha para uma baladinha ou evento em que você queira um visual mais sexy, mas também moderno. Abuse das botas de cano alto ou sandálias de salto para uma produção mais sensual. Aliás, é possível investir nesse visual também para o dia, adaptando com cores mais neutras, como na produção abaixo:

Cheia de brilho

Se for adepta do brilho, o blazer com paetês é uma ótima pedida, dando um toque ainda mais ousado ao visual, bem moderno. Assim como na combinação anterior, as botas caíram perfeitamente.

Vestido blazer com tênis

Prefere algo mais comportado e que possa ser usado no dia a dia? Não se preocupe, dá para usar essa tendência de uma forma menos atrevida. Tecidos mais claros e estampados costumam ter uma cara mais diurna e ficam uma graça com o tênis. O mesmo funciona com botas e um cinto, deixando o blazer acinturado.

Vestido blazer colorido

Os coturnos deixam o look mais pesado, criando um excelente equilíbrio com o blazer vibrante. Esse é um exemplo de roupa que pode ser usada durante o dia, mas que já te deixa preparada para um evento noturno.

Um toque moderninho

Seguindo a linha mais comportada, meias finas e um cinto podem ajudar a compor o look – além da golinha alta por dentro. Para dar um toque moderninho, use uma pochete no lugar do cinto, deixando o blazer mais marcado na cintura.