Roube o Look: visuais perfeitos para um dia de calor no trabalho

Atualizado em 20 out 2023, 12h38 - Publicado em 21 out 2023, 08h27

Por Adriana Marruffo Atualizado em 20 out 2023, 12h38 - Publicado em 21 out 2023, 08h27

Não existe nada pior do que o estresse de escolher o look perfeito e confortável para mais um dia de trabalho, especialmente quando parece que o clima está indo contra nós! E com a recente onda de calor, vem ficando cada vez mais difícil encontrar a combinação fashionista perfeita. Para passar confiança é necessário estar segura com sua montagem e, por isso, é hora de respirar, se refrescar e roubar o look perfeito para o trabalho!

De coletinho e alfaiataria!

A alfaiataria pode não ser uma novidade dentro do mercado da moda, mas uma coisa é certa, ela está sempre se reinventando, e a aposta da vez são os coletes. A peça é ideal para compor looks elegantes e adequados para um dia no escritório, sem deixar de te manter por dentro das tendências do street style.

Do trabalho ao happy hour, os coletes chegaram para ficar, e podem ser pareados com calças de linho, alfaiataria, jeans, couro e, inclusive saias e shorts: o céu é o limite.

Na onda do jorts

Vamos aos fatos, poucos sabemos qual é a “medida ideal” para usar um shorts no escritório, e acabamos deixando a peça de lado, mas os jorts – as clássicas bermudas jeans – voltaram para salvar nossos dias na meia-estação!

A conhecida mistura de jeans com shorts marcou presença no street style da Semana de Moda de Copenhague, além de aparecer nos desfiles da Fendi, Louis Vuitton e a Givenchy.

Se o seu ambiente for mais casual, vale compor com um top de renda preto e um blazer para glamorizar. Agora, se o dress code não é tão aberto, basta trocar o top pela camisa clássica, e as botas por sapatos mais tradicionais, como os mocassins.

Conforto no luxo

Não existe nada melhor do que se sentir confortável, mas ainda passar um ar de confiança e elegância, com um toque de luxo!

Uma saia midi é perfeita para um dia de primavera, mantendo a composição elegante e adequada para encontrar os colegas de trabalho. Use também um tênis e uma blusa preta, acompanhados por uma bolsa e um par de brincos de argola.

Agora você está pronta para acabar com todos os problemas da firma, com um look refrescante e estiloso!

Continua após a publicidade