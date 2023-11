Roube o look: 3 visuais frescos para dias quentes

Hora de colocar shorts, vestidos e saias para jogo! O verão chega apenas no final de dezembro, mas o calor resolveu se antecipar. Nada melhor, então, do que atualizar o guarda-roupa para as temperaturas mais altas a partir de peças frescas, sofisticadas e versáteis. Gostou da ideia? Roube o look!

Vai na peça única

Basta colocar um vestido, acrescentar acessórios e voilà: está pronta para seu compromisso. Quem busca um quê a mais na composição encontra na estamparia sua melhor amiga – o colorido, a propósito, combina com os dias ensolarados.

Continua após a publicidade

Conforto é sempre a resposta certa

Temperaturas nas alturas? Apostar nas roupas claras é solução mais que estabelecida. Elas absorvem menos energia do que as peças escuras, portanto ajudam a manter o frescor necessário em solo brasileiro.

Continua após a publicidade

Simples, mas elegante

Quando sofisticação é a pedida, ninguém precisa de um look ornamentado para corresponder as expectativas. O segredo, aliás, é apostar na qualidade e modelagem de tudo o que compõe sua produção. Saia longa e regata, além de uma sandália, são suficientes para comunicar elegância em um dia de lazer.

Continua após a publicidade