13 produtos que todo apaixonado por Aladdin vai amar

O live-action de Aladdin chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira (23). E para entrar no clima, que tal vestir um look todo inspirado no filme da Disney que marcou tantas gerações?

O trailer e a trilha sonora mostram as semelhanças com o desenho e nos deixam ainda mais ansiosos para assistir! Camiseta, meia, joia e até maquiagem! Separamos alguns produtos inspirados no Aladdin, Jasmine e Gênio que os fãs do filme vão amar. Confira:

Roupas

1. Camiseta feminina, Caedu, R$ 24,99*

2. Kit Feminino 2 Pares Meias Soquete Estampa Aladdin Disney, Marisa, R$ 19,99*

3. Blusa Jasmine Aladdin Disney, Riachuelo, R$ 35,90*

4. Camiseta Love Aladdin, Riachuelo, R$ 29,90*

5. Camiseta feminina, Caedu, R$ 29,99*

Aproveitando o momento, algumas marcas lançaram coleções exclusivas do filme. Todos os produtos fazem você entrar na atmosfera de Aladdin e se apaixonar ainda mais pela trama. Confira:

Maquiagem

1. Blush em pó/Coleção Aladdin Disney, M.A.C, R$ 179*

2. Pigmento/Coleção Aladdin Disney, M.A.C, R$ 139*

3. Batom Rajah/Coleção Aladdin Disney, M.A.C, R$ 99*

4. Gloss Labial Diamond in the rough/Coleção Aladdin Disney, M.A.C, R$ 99*

5. Paleta de sombras X 9?Coleção Aladdin Disney, M.A.C, R$ 189*

Acessórios

1. Pulseira Life By Vivara; pingentes a partir de R$ 210*

2. Anel Life Jasmine Ágata Verde, Vivara, R$ 210*

3. Brinco Life Jasmine Citrino, Vivara, R$ 450*

Leia também: 6 motivos para ver o filme Downton Abbey, que acaba de ganhar trailer

+ O novo trailer de Toy Story 4 está cheio de emoções; assista!

Siga CLAUDIA no Youtube