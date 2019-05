6 motivos para ver o filme Downton Abbey, que acaba de ganhar trailer

O trailer do filme “Downton Abbey“, baseado na série de mesmo nome, foi divulgado, nesta terça-feira (21), pela Focus Features. Nele, a família Crawley se prepara para receber membros da família real britânica em seu lar, enfrentando dilemas durante a organização dos eventos para a recepção.

A série “Downton Abbey” passou a ser exibida no Brasil em 2012 pela Globosat. Com a adaptação para os cinemas, a trama ganhará uma espécie de “spin-off” (narrativa criada a partir de uma obra já existente) e promete agradar não só aos fãs do seriado, mas também aos admiradores da narrativa de época.

Para provar isso, separamos 6 motivos pelos quais você não pode perder o filme. Confira!

1. É baseado em uma série de grande sucesso

A série “Downton Abbey”, que estreou no Reino Unido em 2011, atingiu grande audiência e sucesso para os padrões das narrativas de época.

Tornou-se a primeira série de época britânica de maior sucesso desde “Brideshead Revisited” (1981), foi indicada a diversos prêmios e venceu o Emmy – maior premiação da televisão internacional – de Melhor Minissérie ou Telefilme, em 2011, e o Globo de Ouro de Melhor Minissérie ou Telefilme, em 2012. Além disso, entrou para o livro Guinness de Recordes como o programa de televisão mais aclamado pela crítica.

É de se esperar, dessa forma, que o filme mantenha os padrões da série e agrade aos críticos e aos fãs.

2. O filme está cheio de romance e intrigas

Anna Bates, interpretada por Joanne Froggatt

A atriz Joanne Froggatt, que vive a personagem Anna Beates no filme e na série, em entrevista ao The Telegraph, garantiu que o longa fará jus à expectativa dos fãs.

“Romance, diversão, intriga e surpresa. Tudo o que as pessoas querem, mas de uma maneira elevada”, revelou Frogatt. “Anna realmente está em um momento bom. Ela e o senhor Bates têm um pequeno bebê, que agora tem 18 meses. Ela ama ajudar a Lady Mary a comandar Downton e a deixar o legado vivo.”

3. O longa dará continuidade à série

A trama ainda está sendo mantida em segredo, mas a EW já revelou que o longa se passará 18 meses após a conclusão do seriado – o episódio final se passa em 1920, um pouco antes da Grande Depressão, crise econômica mundial.

Com isso, os fãs poderão ver como estão os personagens da série e quais rumos eles tomarão dentro da história de Downton Abbey. Será uma ótima forma de matar as saudades dos personagens favoritos.

4. Ambientação no século XX

Assim como na série, a trama do longa será ambientada no início do século XX, mais especificamente um pouco antes da Crise de 1929 e no período Entre Guerras – depois da Primeira Guerra e antes da Segunda Guerra Mundial. Com isso, é possível imaginar que alguns acontecimentos históricos sejam citados, assim como a vida política e aristocrática da época.

Também poderemos ter uma breve noção de como era a família real naquele período, já que ela também será representada no filme. Na época, o trono ainda pertencia a Jorge V, avô da Rainha Elizabeth II. Dessa forma, o filme também apresenta uma visão diferente sobre a realeza britânica, o que pode despertar a atenção e a curiosidade dos fãs da família real.

5. Presença do elenco original da série

Downton Abbey

A família Crawley será interpretada pelos mesmos atores da série. Hugh Bonneville, Maggie Smith e Michelle Dockery darão vida aos seus personagens regulares Robert Crawley, Violet Crawley e Mary Crawley, respectivamente. Elizabeth McGovern (Cora Crawley) e Laura Carmichael (Edith Crawley) também fazem parte do elenco.

Além disso, novos atores foram escalados para o filme. Imelda Staunton, indicada ao Oscar por melhor atriz em Vera Drake e conhecida por viver o papel de Dolores Umbridge na franquia Harry Potter, é uma delas. Também entraram para o elenco Geraldine James, Simon Jones, David Haig, Tuppence Middleton, Kate Phillips e Stephen Campbell Moore.

Com isso, o filme traz consigo nomeados atores para dar vida aos personagens, além daqueles já conhecidos pelo público. É certeiro que a atuação será uma das características mais fortes da produção.

6. Roteiro e direção manterão a essência da série

O roteiro do filme foi escrito por Julian Fellowes, criador de Downton Abbey e vencedor do Oscar, em 2001, na categoria “Melhor Roteiro Original”. Já a direção foi responsabilidade de Brian Percival, que comandou o episódio piloto do seriado e o longa “A Menina que Roubava Livros“.

Com esses dois nomes por trás da produção do longa, pode-se esperar que o filme manterá a essência da série.

Confira o trailer legendado de ‘Downton Abbey’:

Leia também: O álbum de casamento de Lady Grabriella, prima da rainha, é puro glamour

+ Atriz de “Game of Thrones” diz ter parado de menstruar após dieta

Siga CLAUDIA no Youtube