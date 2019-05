Disney divulga trilha sonora de ‘Aladdin’ em português

A Disney acaba de divulgar as trilhas sonoras oficiais do live-action Aladdin, tanto em inglês como em português. O filme estreia nos cinemas brasileiros no dia 23 de maio e traz Will Smith, no papel do Gênio, Naomi Scot, como Princesa Jasmine, e Mena Massoud, como Aladdin.

Nas trilhas, que já estão disponíveis nas plataformas digitais, é possível conferir faixas como “Arabian Nights” e “Friend Like Me” na voz de Will Smith.

As faixas incluem também “One Jump Ahead” na voz de Mena Massoud, “A Whole New World”, com Massoud e Naomi Scott e “Speechless”, faixa inédita composta para a personagem de Jasmine (Scott). A música foi composta por Benj Pasek e Justin Paul, responsáveis pela trilha sonora de La La Land e O Rei do Show.

Na versão brasileira, “A Whole New World” é interpretada pelos dubladores Daniel Garcia e Lara Suleiman, e foi lançada também na versão do grupo Melim. As músicas do gênio são interpretadas pelo dublador Márcio Simões, que trabalhou também no desenho de 92.

Dê o play e confira as trilhas de Aladdin em português e também em inglês:

