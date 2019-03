O novo trailer de Toy Story 4 está cheio de emoções; assista!

A continuação de uma das animações mais famosas da Disney Pixar ganhou o mais novo trailer. Em Toy Story 4, os brinquedos conhecidos pelo mundo todo embarcam em mais uma aventura.

Dessa vez, Woody sai em resgate de Forky, o novo brinquedo de sua dona. O personagem foi criado por Bonnie na escola e diz não ser feito para brincar.

Forky foge do trailer da família da criança e o caubói, pensando na felicidade da menina, acaba indo atrás do personagem. Durante o resgate, ambos descobrirão que o mundo é muito maior do que imaginavam.

Toy Story 4, filme que promete muita emoção, chega às telonas no dia 21 de junho.

Confira o trailer completo:

