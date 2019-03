Saiu! Aladdin ganha trailer com músicas clássicas da animação

O ano de 2019 promete muita nostalgia com suas live-actions. Além de O Rei Leão, outra animação clássica que ganha uma versão realista é o filme Aladdin.

A Walt Disney acaba de divulgar um trailer inédito do longa, que explora mais a relação entre os personagens e dá uma prévia das novas versões das canções clássicas. A música ‘Um mundo ideal’, por exemplo, é uma das que aparecem no vídeo. Confira:

Com direção de Guy Ritchie, o filme traz Mena Massoud como Aladdin, Naomi Scott como Jasmine, Will Smith como Gênio, Marwan Kenzari como o vilão Jafar e Numan Acar como Hakim, o braço direito do antagonista e chefe dos guardas. Nasim Pedrad e Billy Magnussen também estão no elenco, vivendo personagens originais criados especificamente para a versão live-action.

O live-action de Aladdin estreia nos cinemas no dia 24 de maio. Confira o pôster oficial:

