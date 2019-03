10 acessórios que estão bombando em 2019

A moda é cíclica: o que fez sucesso há 15 anos pode voltar com tudo na nova estação com pegada atual. E 2019 está cheio de acessórios assim. Quem diria que as pessoas desfilariam por aí ostentando uma viseira ou que deixariam o bom e velho grampo de cabelo à mostra?

Abaixo, selecionamos 10 objetos que já são hits da estação para você se inspirar. Confira:

Perfeita para usar no dia a dia ou até mesmo para ir a um evento mais chique, as bolsas de bambu são peça-chave no vestuário e combinam com quase tudo.

Os bobby pins são versáteis. Vão bem com roupas mais delicadas, como um vestido rodado, até com a roupa do dia a dia, caso da calça jeans e camiseta. Eles ficam lindos e conferem um charme especial ao penteado.

Elas fizeram sucesso durante os anos 80 e voltaram a compor o look de praia das cariocas. O adereço varia de preço dependendo do material, já que existem os modelos de abas transparentes e os de palha ou estampadas.

O modelo é coberto por uma “redinha”, que confere um ar mais descolado à peça. A bolsa, pequena e prática, vai bem com tudo: praia, campo ou cidade.

É um dos modelos de sapatos femininos que vai bombar este ano. O nome vem de um mix de solado reto com plataformas (com salto blocado e inteiriço) e são perfeitos para dias quentes.

Com um tom rústico, o acessório é usado há anos e voltou com tudo neste verão. O seu modelo unissex, aderido por muitos famosos, tem aba reta e é mais resistente que outros chapéus.

Outra aposta de calçados para dias de calor (e ótimo para períodos de amplitude térmica), o modelo mule é fechado no bico e aberto no calcanhar. Ele garante um visual descolado com ar elegante.

De estilo sofisticado, as bolsas de alça única são perfeitas para utilizar em eventos à noite. O design ousado tem feito sucesso entre as mulheres e já pode ser encontrado em muitas lojas fast-fashion.

O acessório de ar futurista tem sido adotado por muitas famosas e influenciadoras digitais. Como qualquer óculos, é importante que se saiba a procedência para que as lentes não prejudiquem a saúde dos olhos.

O modelo que nunca sai de moda continua em alta na temporada, seja na versão tradicional em couro ou mesmo nas mais estilizadas, como a envernizada.

