Tendência: roupas com tecido e estampas de lenço estão em alta

Sabe a sensação de conforto ao colocar um lenço no pescoço? Agora dá para senti-la no corpo inteiro.

As passarelas e algumas blogueiras já aderiram a nova moda, roupas feitas com estampas de lenços ou com o mesmo tecido. A equipe de CLAUDIA reuniu algumas sugestões que vão te ajudar a aderir a esse estilo no seu dia a dia.

Confira:

Para dias mais frescos

Além de muito confortáveis, os vestidos de lenços com manga longa são perfeitos para te esquentar nos dias que estiver mais friozinho. Um dica para complementar o look é usar uma bota de salto alto que combine com a estampa escolhida.

Tenha em casa

1. Vestido de poliéster, Amaro, R$ 269,90*

2. Bota de material sintético, Bebecê, na Zattini, R$ 112*

3. Brincos de metal, Lokalwear, R$ 150*

4. Vestido de poliéster, Zara, R$ 259*

5. Bolsa de material sintético, Constance, R$ 260*

6. Bota de verniz, Luiza Barcelos, R$ 359*

Para curtir o verão

Já teve a sensação de vestir alguma roupa que ficasse tão leve no seu corpo que você nem sente? É disso que você precisa nos dias mais quentes. Uma dica é optar pelos vestidos de alcinha ou tomara que caia.

Tenha em casa

1. Vestido de viscose, Iódice, R$ 998*

2. Brincos de metal, C&A, R$ 30*

3. Clutch de acrílico, Amaro, R$ 199,90*

4. Blazer de poliéster, Renner, R$ 219,90*

5. Escarpim de couro, Jorge Bischoff, na Zattini, R$ 270*

6. Vestido de viscose, Farm, R$ 398*

7. Sapato de material sintético, Shoestock, R$ 150*

8. Brincos de metal, Le Briju, R$ 22*

9. Clutch de material sintético, Loucos e Santos, R$ 121,49*

*Preços consultados em fevereiro de 2019. Sujeito a alteração.

