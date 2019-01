5 modelos de sapatos femininos que farão sucesso em 2019

A cada temporada, novos modelos de sapatos surgem ou se renovam para atender aos gostos da população ou mesmo para mostrar uma versão ainda não descoberta às pessoas sobre essa peça tão fundamental do nosso dia a dia. Não seria diferente para 2019, não é mesmo?

Se você é o tipo de pessoa que gosta de ficar por dentro das principais tendências do mundo dos calçados, separamos alguns modelos de sapatos femininos que prometem fazer muito sucesso neste ano, para que seu look esteja sempre um arraso da cabeça aos, literalmente, pés.

Sapatos que farão sucesso em 2019

Flatforms

Mix de flats (com solado reto) com plataformas (com salto blocado e inteiriço), os faltfoms são grandes apostas para dias quentes.

Mules

Outra aposta para dias de calor (e até mesmo aqueles em que as temperaturas oscilam entre o quente e o frio) são os mules – fechados no bico e abertos no calcanhar.

Chunky sneakers

O estilo plataformado também está presente nos tênis: é o chamado chunky sneakers, que despontou em 2018 e ganha ainda mais força em 2019.

Botas de cano variado

As botas não ficam de fora da lista. E na hora de escolher o modelo do calçado, o cano da bota que deve vigorar em 2019 pode variar tanto no estilo curto, quanto nas versões médio ou longo.

Oxford

Os modelos oxford continuam em alta nesta temporada, seja na versão tradicional em couro ou mesmo nas mais estilizadas, como a envernizada.

