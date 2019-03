4 looks com blazer de linho para se inspirar

A alfaiataria é um dos estilos clássicos para quando não queremos arriscar errar, e ainda ter um look elegante garantido, Porém, nos dias quentes, pode se tornar difícil manter o estilo.

Mas se você é daquelas que não abre mão da alfaiataria nem no verão, então saiba que o blazer de linho pode ser a opção perfeita. As peças de fibras naturais, mais fresquinhas podem ser uma opção no verão e combinam com diversos acessórios.

Separamos quatro looks diferentes que você pode usar para se inspirar e usar essa tendência com uma das peças mais comuns: o blazer de linho. Confira:

Monocromático

–

1- Blazer de linho, Sussan Shokranian, R$ 900*

2- Vestido de linho e tela, Mara Mac, R$ 888*

3- Bracelete de metal, Rincawesky, R$ 350*

4- Bolsa de couro, Soleah, R$ 692*

5- Rasteiras de couro e palha, Bléque, R$ 963*

Social

–

1- Brincos de metal e resina, Nádia Gimenes, R$ 237*

2- Bolsa de palha, Serpui, R$ 1 308*

3- Macacão de poliéster, Lacoste, R$ 940*

4- Sandálias de material sintético, Cecconello, R$ 269,90*

Sofisticado

–

1- Óculos de metal, Max Mara, na Sáfilo, R$ 880,66*

2- Camiseta de malha, Tig, R$ 360*

3- Bolsa de material sintético, Renner, R$ 139,90*

4- Saia de tricô, Missoni para C&A, R$ 299,90*

5- Escarpins de couro e tecido, Arezzo, R$ 239,90*

Verão

–

1- Top de tricô, Renner, R$ 119*

2- Óculos de acetato, Ray Ban, R$ 590*

3- Saia de tricô, Renner, R$ 139*

4- Bolsa de material sintético, Forever 21, R$ 126,90*

5- Sapatos de couro, Owme, R$ 340*

*Preços pesquisados em Janeiro/2019. Sujeitos à alteração.

Edição de moda: Fabio Ishimoto | Produção de moda: Barbara Cestaro

