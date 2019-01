5 modelos de bolsas que irão bombar em 2019

Ano novo é tempo de renovação, então por que não repaginar também as bolsas? Muitos desfiles de moda já anunciaram que o formato do acessório vai mudar bastante.

Pesquisamos pelos cinco modelos de bolsas que serão tendência em 2019. Maletinhas, crochê e alça única são algumas das apostas. Veja a seguir a que mais te agrada.

Confira:

Bolsas inspiradas em malas de viagem

Quem nunca desejou ter uma bolsa suficientemente grande para caber tudo o que quiser? Agora isso é possível – e está em alta. Inspirada em malas de viagem e com formato cilíndrico, o modelo é perfeito para usar no dia a dia e até mesmo para viajar.

Bolsas de crochê

O crochê chega em 2019 bombando. O modelo é perfeito para ocasiões descontraídas, de encontro com as amigas a passeio na praia. Uma vantagem é que elas costumam ser levinhas.

Bolsas miniatura

Uma bolsa que cabe na palma da sua mão. O modelo não é tão prático assim (você vai precisar pensar bem para selecionar o que irá levar), mas confere estilo ao visual. Fique de olho, elas devem aparecer cada vez mais.

Bolsas que imitam tags de malas

Na onda das miniaturas, as bolsas inspiradas em tags de mala chegam ao mercado. O modelo tem espaço para colocar os cartões e cabem até no bolso da calça.

Bolsas de alça única

Com estilo sofisticado, as bolsas de alça única são perfeitas para utilizar em um evento à noite. O design ousado já demonstrou ser um sucesso entre as mulheres e pode ser encontrado em muitas lojas fast-fashion.

