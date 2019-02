Alerta de tendência: veja 11 sugestões de plissados, que voltam à cena

As clássicas pregas, delicadas, leves e fresquinhas, foram atualizadas. Agora, elas surgem em tecidos geométricos, estampados e metalizados. São a tendência do momento e vestem bem sempre.

Vestidos, saias, camisas, calças… não há limites para as combinações. Confira algumas peças para se inspirar e adotar no seu dia a dia:

1- Vestido de algodão, Self Portrait, na Farfetch, R$ 3 390*

2- Body de malha, Twenty Four Seven, no OQVestir, R$ 293,90*

3- Saia de poliéster, Iorane, R$ 990*

4- Regata de poliéster, Amaro, R$ 109,90*

5- Vestido de chiffon, Zara, R$ 209*

6- Macacão de poliéster, Iorane, no Shop2gether, R$ 490,90*

7- Saia de couro e tule, NK Store, R$ 5 790*

8- Camisa de poliéster, Le Lis Blanc, R$ 1 190

9- Calça de poliéster, Farm, R$ 249*

10- Saia de poliéster, Tufi Duek, R$ 1 105*

11- Vestido de poliéster, Bianza, no OQVestir, R$ 662,90*

*Preços pesquisados em Janeiro/2019. Sujeitos à alteração.

