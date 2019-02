Quebre as regras: formas de usar preto no verão para se inspirar

Preto no verão? Pode, sim! Por mais que a cor remete ao inverno e absorva a temperatura, as transparências e a fluidez garantem uma leveza típica do verão.

Separamos algumas combinações e peças para você se inspirar. Confira:

Romântica

Tenha em casa

1- Calça de poliéster, Lez a Lez, R$ 329*

2- Bolsa de palha, Amaro, R$ 189,90*

3- Top de seda, Mixed, R$ 798

4- Rasteira de material sintético, Inbox, R$ 119,90*

5- Calça de viscose e lurex, Bo.Bô, no Shop2gether, R$ 697*

Rock chique

Tenha em casa

1- Chemise de algodão, Lina Dellic + Ucha Meirelles, no Shop2gether, R$ 769*

2- Bolsa de material sintético, Renner, R$ 59,90*

3- Vestido de poliéster, Amaro, R$ 169,90*

4- Macacão de seda, Maria Cabaleiro, R$ 825*

5- Sandália de couro, Schutz, R$ 320*

Levinho

Tenha em casa

1- Short-saia de viscose, ‘2Essential, no Shop2gether, R$ 498*

2- Bolsa de material sintético, Constance, R$ 179,90*

3- Mocassim de material sintético, Ana Capri, R$ 89,90*

4- Camisa de seda, Carol Bassi,R$ 1 241*

5- Blusa de poliéster, Mumo, R$ 289,90*

Sofisticado

Tenha em casa

1- Calça de viscose, Amaro,R$ 189,90*

2- Bolsa de material sintético, Gash, R$ 139,80*

3- Top de poliéster, Zara, R$ 179*

4- Saia de crochê, Missinclof, no Shop2gether, R$ 763,90*

5- Sandália de material sintético, Inbox, R$ 139,90*

Toque clássico

Delicadinho

Tenha em casa

–

1- Vestido de viscose, Dzarm, R$ 219,99*

2- Rasteira de material sintético, C&A, R$ 80*

3- Vestido de malha, Riachuelo, R$ 119,90*

4- Bolsa de material sintético, Marisa, R$ 89,95*

5- Vestido de viscose, Vix, R$ 898*

Moderno

Tenha em casa

1- Blusa de viscose, Carol Bassi,R$ 323*

2- Saia de viscose, SouQ, R$ 459*

3- Sandália de material sintético, Via Uno, R$ 89,90*

4- Bolsa de material sintético, Rikka Hester, na Mundial Calçados,R$ 139,99*

5- Top de poliéster, Renner,R$ 59,90*

*Preços pesquisados em Janeiro/2019. Sujeitos à alterção.

Edição de moda: Fabio Ishimoto (ODMGT) | Styling: Henrique Tank (CAPA IMG) | Concepção visual: Juliana Bueno | Produção executiva: Barbara Cestaro.

Agradecimentos ao Parque Burle Marx, em São Paulo/Modelo Laura Miranda (Mega)/Beleza Saulo Fonseca (Capa MGT)/Produção de moda Andreia Matos/Assistentes de fotografia Patrick Ferreira e Antonio Bosco/Tratamento de imagens Doctor Raw

