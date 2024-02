Lore Improta: “A maternidade é complexa, nunca perfeita”

Quando o assunto é influência, Lore Improta dispara na frente. Nascida na Bahia, a famosa tem quase 16 milhões de seguidores no Instagram, participa de desfiles de samba e levanta debates sobre maternidade. Ainda assim, precisa lidar com a ansiedade e é alvo de comentários desrespeitosos, inclusive por ter momentos ao lado de seu marido, Léo Santana, sem a filha. Em exclusiva à CLAUDIA, ela fala sobre julgamentos, escolha sobre a aparição da filha nas redes sociais e carnaval.

Numa rotina que envolve criação de conteúdo, ensaios fotográficos, casamento, projetos sociais, maternar e desfiles de samba, Lore reconhece a importância de separar um tempo para cada área de sua vida. “Ninguém consegue fazer minha agenda por mim, então eu preciso equilibrar o trabalho, a maternidade e o tempo com meu marido”, disse.

Esse cuidado a tudo que se coloca à disposição, porém, nem sempre agrada quem está de fora. Ao dividir experiências com o marido e sem a filha, a dançarina recebeu julgamentos nas redes sociais. Na visão dos internautas, uma mãe não poderia sair sem a criança, ao que Lore discorda.

A importância de experiências vividas entre o casal, segundo Lore Improta

“Minha filha é fruto do meu amor com Léo. Antes de ela nascer, nós dois estávamos aqui e, quando ela crescer, também vamos continuar. Manter momentos a dois, que sejam só nossos, é essencial para abastecer nosso amor e, também, ajudar na relação com os filhos, porque voltamos bem para casa”, afirma. Quando o assunto é carreira, a mesma regra é válida.

Essa possibilidade só existe graças ao suporte que Lore pode contar. “Se eu não tivesse rede de apoio, com certeza não estaria profissionalmente onde eu me encontro hoje”, reflete.

Acontece que a dançarina consegue se dedicar a outras funções por ter pessoas a quem recorrer e, além disso, ficar tranquila sobre sua filha estar bem. “Você trabalha com mais tranquilidade quando sai de casa sabendo que sua filha é amparada e recebe amor.”

Maternidade de Lore Improta: educação, exposição nas redes sociais e transformações

A parentalidade é complexa, nunca perfeita, e envolve acertos e erros, de acordo com Lore. O casal busca, entretanto, seguir o caminho daquilo que acreditam.

“Somos pais de primeira viagem, estamos aprendendo com ela. Existe uma expectativa de ‘vou fazer dessa forma’, mas, no dia a dia, na vivência, as coisas são diferentes.”

Entre as decisões que pais do século 21 são submetidos, a aparição ou não dos filhos nas redes sociais também foi pontuado pela artista. “Tudo aconteceu de forma natural, e era impossível blindar ela 100% desse mundo porque eu trabalho com a internet”, esclarece a influenciadora, que continua: “Não pensamos muito sobre estar expondo excessivamente ela ou não porque temos noção do limite, mas é preciso ter cautela para proteger. Conseguimos achar um meio termo e vamos ver como as coisas evoluem. Quando ela crescer, se decidir que não quer ter rede social, nem aparecer, vamos respeitar isso”.

No tópico educação, todos os detalhes importam para Lore. “Mais do que pensar, educação é o conjunto de ações que mostramos à nossa filha diariamente. Tentamos ser exemplo em casa”, pontua. Outra estratégia do casal é conversar com a pequena.

“Sempre sentamos e falamos com ela independentemente do que aconteça. E não se trata apenas de não ser violento fisicamente, também não somos verbalmente.”

Quando a maternidade chegou, veio junto uma série de transformações. “Sou muito mais segura das minhas opiniões e do que eu quero desde que me tornei mãe. Antes, eu escutava muito as opiniões dos outros e ficava na dúvida se estava fazendo o certo em qualquer aspecto da minha vida.”

Como Lore Improta lida com a ansiedade

“Sou uma pessoa bastante ansiosa e minha rotina envolve muitas tarefas. Minha estratégia para sofrer menos com a ansiedade e ganhar segurança foi organizar e antecipar tudo o que posso”, conta Lore. Não à toa, tudo que precisava para o Carnaval estava pronto com uma grande antecedência.

Uma dificuldade latente para a ansiedade é sua resistência a delegar funções. “Eu gosto muito de fazer tudo, sou muito centralizadora. Tenho conseguido melhorar nesse aspecto porque a equipe com quem trabalho é de muita confiança, o que me passa segurança e me deixa menos ansiosa”, revela.

É dessa maneira que a artista consegue reunir esforços para participar da enorme quantidade de projetos dos quais faz parte, sem perder a qualidade e credibilidade que lhes são característicos. Entre eles, o Carnaval, uma data muito importante no calendário de Lore.

“Eu comecei a trabalhar no carnaval, quando tinha 9 anos, junto com a Carla Perez. O Carnaval é um marco na minha vida, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. É um lugar que eu gosto de estar, que eu me sinto bem, que eu me sinto feliz. Onde trabalho mais, onde me posiciono mais, onde tenho mais visibilidade”, termina.

Por aqui, continuamos torcendo para que ela mostre seu talento dentro e fora dos desfiles.

