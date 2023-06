Ju Ferraz anuncia 2ª edição do evento B.O.D.Y

Tá chegando a 2ª edição do B.O.D.Y! A influenciadora e palestrante do MaxiModa 2023, Ju Ferraz anunciou o retorno do evento desenvolvido pela empresária, ao lado de sua parceira Carol Vegas. A iniciativa nasceu do desejo de Ju em promover e levantar, para além de suas redes sociais, bandeiras que falam sobre a quebra de padrões estéticos, se tornando um movimento de auto aceitação que discute a liberdade plena das mulheres.

O evento acontece no dia 5 de agosto no PHD Rooftop, no Instituto Tomie Ohtake, e as vendas de ingressos já iniciaram. Veja tudo sobre o evento a seguir:

B.O.D.Y 2023

Na primeira edição do evento, a temática principal foi uma discussão sobre os padrões estéticos impostos às mulheres, reunindo nomes como Gabriela Prioli, Mari Palma e Letticia Munniz. Para 2023, as fundadoras tratarão acerca de temas como maternidade, saúde mental, pré-conceitos, empreendedorismo feminino, e claro, corpo livre. E o grande destaque da edição é a homenagem que será realizada para a cantora Preta Gil, que também foi um dos grandes nomes da edição anterior.

O evento também contará com um palco voltado para mentorias assinadas por instituições sociais, sendo direcionadas principalmente para mulheres em situação de vulnerabilidade. Nomes como Ana Fontes, da Rede Empreendedora, Sussu Ramos, Taciana e Letícia Veloso, sócias da Index e Nina Silva, CEO do movimento Black Money, contarão suas trajetórias, reforçando a importância de seguirem seus sonhos e metas pessoais e profissionais. Assim, as mesas serão uma oportunidade de aprendizado e inspiração feminina para as visitantes.

“O objetivo do movimento é ir além e agir como um transformador de vidas, que dá palco para a trajetória daquelas que por anos foram julgadas por seus corpos, escolhas e visões de mundo”, conta Ju. “É um espaço de acolhimento, que tem como propósito impulsionar o potencial que cada uma carrega consigo”, contou a empresária Ju Ferraz sobre a importância e magnitude do evento.

Programação do B.O.D.Y

Data: 5 de agosto, de 9h às 18h.

Local: Rooftop PHD – Instituto Tomie Ohtake, São Paulo.

Ingressos: https://beta.sympla.com.br/evento/b-o-d-y/1939742

Valores: A partir de R$249 mais a inclusão de taxas