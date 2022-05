Salvador ganha seu primeiro hotel de luxo. Veja fotos

Salvador é, certamente, um daqueles destinos para colocar como meta de viagem pelo menos uma vez na vida. Seu cenário que mescla praias paradisíacas a construções históricas transformam a capital da Bahia em um verdadeira joia brasileira. A rua Chile é um desses pontos que mesclam passado e futuro. Considerada a rua mais antiga do Brasil, o endereço foi fundado em 1549, mesma data de fundação da capital baiana, e é porta de entrada para o Centro Histórico. A via de cerca de 400 metros ficou marcada na história como palco do comércio elitista até meados da década de 1970. É lá também que fica situado o Fera Palace Hotel, construção que leva seus hóspedes a uma viagem no tempo através da arquitetura e design marcantes, inspirados nos anos 1930, década de sua construção.

Relacionadas Lifestyle O palácio mais lendário da Sicília agora é um hotel de luxo

Construção histórica

Construído em 1934 pelo Comendador Martins Catharino, um dos homens mais ricos da época, o Palace Hotel tem estilo Art Déco e foi inspirado no Flatiron Building, de Nova York. O edifício monumental tem fachada tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), composta por 230 adornos externos originais e 640 janelas de madeira maciça.

Desde o final dos anos 1980, o hotel vivia um momento de declínio, até uma nova empresa assumir a gestão. O Palace ganhou uma nova equipe de profissionais e sua tradição foi resgatada. O projeto de restauração contou com a assinatura do premiado arquiteto dinamarquês Adam Kurdahl, um dos curadores do pavilhão nórdico da Bienal de Arquitetura de Veneza – que não apenas preservou, mas realçou as características marcantes do edifício. Todos adornos e janelas foram restaurados, preservando a autenticidade e originalidade do imóvel. Assim, o hotel renasceu como Fera Palace Hotel, em 2017.

Por dentro do Fera Palace Hotel

Logo na recepção, o visitante depara-se com um piso em mosaico preto e branco e um imponente lustre Art Déco, de 1,70 de altura. No térreo, o novo restaurante Omí tem conceito assinado pela premiada dupla de chefs baianos Fabrício Lemos e Lisiane Arouca. Os frutos do mar e pescados são carros-chefe do menu, mas também há espaço para carnes e opções para vegetarianos e veganos.

Grande parte dos insumos que dão vida aos pratos do restaurante vem da própria Baía de Todos-os-Santos. Outro destaque do Omí são as peças de cerâmica produzidas artesanalmente pelo Atelier Buriti, da ceramista Beatriz Godoy.

Ainda no térreo, o Lobby Bar oferece comidas mais rápidas sob o comando de Fabrício Lemos, e a carta de drinques é assinada pela cachaciere e bartender Isadora Fornari. O balcão do bar foi decorado com pastilhas dos anos 1930 e tampo em latão envelhecido. A adega do espaço abriga mais de mil rótulos.

Continua após a publicidade

Os pavimentos e 81 quartos dispõem de designs distintos e ambientes com espaços diversos. Os pisos originais de taco de madeira e mármore foram recuperados e os elementos como louças, metais e luminárias têm inspiração no estilo da época.

De inspiração Art Déco, os quartos são mobiliados com peças que fazem referência à cidade através do uso de materiais regionais, como linho nas cortinas, sisal nos tapetes e algodão para o enxoval. Outros elementos que inserem o hotel na cultura local são as esculturas da artista plástica baiana Nádia Taquary, que estão expostas no lobby, e as fotos do também baiano Akira Cravo, decorando o lobby, corredores e apartamentos.

O antigo salão do Cassino, cenário imortalizado na obra Dona Flor e Seus Dois Maridos, de Jorge Amado, foi transformado em Salão de Festas, com pé direito de 6 metros de altura e capacidade para 300 pessoas. O hotel conta ainda com cinco salas multiuso para reuniões e conferências.

Na cobertura, o Bar de Todos os Santos é o local ideal para a happy hour, dispondo de uma vista para o Forte de São Marcelo, Mercado Modelo, Ilha de Itaparica e Península de Itapagipe. Encontra-se também na cobertura a piscina de 25 metros de comprimento, com borda infinita e vista da Baía de Todos os Santos. A piscina recebeu revestimento em cerâmica esmaltada produzida artesanalmente.