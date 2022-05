Adegas para vinhos sob medida: projetos incríveis e de diversos tamanhos!

Quem é apaixonado por vinhos costuma ter o desejo de manter algumas garrafas dos rótulos preferidos em casa. Para abrigar as garrafas corretamente, as adegas são ideais e, além de existirem os modelos prontos à venda nas lojas, é possível fazer um projeto personalizado para a casa ou apartamento. A vantagem de se incluir uma adega no projeto de reforma é que ela pode ser desenhada para o espaço disponível e as garrafas passam a fazer parte da decoração. A seguir, inspire-se em alguns projetos!

Estreita no canto da sala

Neste projeto, assinado pelo escritório Luedke Arquitetura, a adega foi planeja para ocupar um espaço estreito na marcenaria da sala. Um nicho alongado, que vai até o teto, foi instalado em um dos cantos do ambiente com suportes para duas garrafas em cada fileira. O resultado é um visual leve e prático.

Serralheria traz leveza

O projeto de serralheria e marcenaria é a estrela do living deste apartamento criado pelo escritório Ikeda Arquitetura. De estilo industrial, a decoração ganhou leveza com o aramado de metal que dá forma à adega na lateral do conjunto. Os nichos de tamanhos variados trazem um ar descolado e possibilitam o armazenamento de outros acessórios. Nos armários superiores fechados com vidro, ficam as taças.

Pequenos nichos na parede

Este apartamento de estilo contemporâneo ficou ainda mais estiloso com a adega que a arquiteta Camila Strang criou. A ideia simples e elegante preencheu a parede da sala de jantar com as garrafas posicionadas em pequenos nichos. Assim, o morador pode escolher o vinho facilmente na hora do almoço ou jantar.

Moldura dourada

Madeira clara e metal dourado dão o tom da decoração deste apartamento, assinado pelo escritório Alfieri Arquitetura. Assim, a adega de parede seguiu a mesma paleta. O projeto conta com três nichos retangulares do mesmo tamanho: dois deles foram usados como armários para abrigar as taças e o terceiro como adega, com as garrafas posicionadas na horizontal com os rótulos virados para a frente. Repare que os três módulos são fechados com portas de vidro.

Adega de madeira

Espaçosa, esta adega de parede chama a atenção na sala de jantar. A estrutura foi construída em um móvel de madeira que também abriga armários nas laterais para taças e cerâmicas, que funcionam como cristaleira. Projeto da arquiteta Maria Paula Meixner em parceria com o escritório AM Arquitetura e Interiores.

Destaque no living

A adega ganhou destaque no apartamento da arquiteta Simone Saccab. O espaço ganhou uma pintura terracota e fica junto ao hall de entrada, para onde os olhos se voltam em meio aos tons neutros da decoração. Dentro da adega, há espaço para pendurar as garrafas e prateleiras de vidro, além de iluminação e climatização especial.

Estilo escandinavo

Desenhado pelo escritório Beta Arquitetura, este apartamento ganhou uma adega sob medida ao lado da sala de estar. O espaço foi feito de vidro e madeira clara, seguindo o clima do restante da decoração, que tem ares escandinavos. Repare que as garrafas ficam ao fundo e também nas laterais da adega, criando um efeito visual interessante.