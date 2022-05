Elegantes e contemporâneos: encante-se pelos banheiros da CASACOR Rio

Cercados completamente pelo verde em abundância dos jardins da Residência Brando Barbosa, os banheiros porjetados pelo elenco da mostra carioca com os metais e louças da Deca deste ano ganharam uma ganharam uma grande protagonista: a natureza.

Dessa forma, os banheiros da CASACOR Rio 2022 são muito mais que banheiros: são espaços de pausa, de descanso e, principalmente, de contemplação.

A seguir, encante-se por esses projetos cheios de estilo e elegância!

Cadência, por Anna Beatriz Fadul

Um espaço pensado para promover o relaxamento, que poderia até estar num SPA ou resort, mas que a gente deseja ter dentro de casa.

A decoração é, ao mesmo tempo, elegante e descontraída, com a predominância do azul e de peças contemporâneas da Deca assinadas por Jader Almeida, além do uso de muitas plantas que trazem o verde para dentro de casa.

Casa Pitaya, por Bernardo Gaudie-Ley e Tania Braida

Com uma paleta de tons suaves, e cercado de natureza, o banheiro da Casa Pitaya traz o essencial: o descanso.

A banheira ganha protagonismo no espaço integrado com o quarto. A decoração ganha seu charme com as obras de arte penduradas na parede e o espelho em formato orgânico para fugir do convencional.

SPA Deca, por Diego Raposo e Manuela Simas

O SPA Deca é um espaço criado por Diego Raposo e Manuela Simas dedicado ao bem-estar e às memórias sensoriais.

Ambientes fluidos, sem muitas divisões, e o uso de materiais naturais trazem o mood casual-chic ao projeto, que tem ainda lançamentos da Deca desenhados por Arthur Casas.

Casa Migrante, por João Panaggio

A arquitetura marcante, e um tanto modernista, da Casa Migrante trouxe luz natural e o verde do entorno para dentro do projeto, como é possível observar na vista privilegiada do banheiro.

Continua após a publicidade

Ali, se destacam o painel em madeira trançada, que separa áreas íntima e social.

Hall e Lavabo, por Manuela Santos e Paula Scholte

No lavabo, que naturalmente já se abre para o verde, a natureza ganha ainda mais destaque!

Destaque para as instalações de jovens artistas contemporâneos pelo espaço que contrastam com a arquitetura clássica e original da casa.

Suíte do Viajante, por Marilene Galindo

Tons como cinza, preto e branco predominam na suíte que integra todos os espaços: o dormitório, o escritório e o banheiro, que ganhou destaque com a iluminação indireta no piso.

Serviço CASACOR Rio de Janeiro 2022

Data: 27 de abril a 26 de junho de 2022

Endereço: Rua Lopes Quintas, 497 – Jardim Botânico, Rio de Janeiro.

Horário: de terça a sexta-feira, das 11h às 21h. Sábados, domingos e feriados, das 11h às 21h.

Telefone: (21) 2512-2411

Ingressos e agendamento de visitas: https://casacorrj.byinti.com/

De terça a sexta-feira

Ingresso inteiro: R$ 80,00

Meia entrada: R$ 40,00

Sábados, domingos e feriados

Ingresso inteiro: R$ 90,00

Meia entrada: R$ 45,00

Crianças até 10 anos não pagam. Idosos acima de 60 anos, estudantes com carteira oficial, deficientes (e um acompanhante) e professores das redes pública e privada (desde que apresentem documento válido com foto) pagam meia entrada.