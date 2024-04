Lindas ideias de decoração para mesversário

Depois de nove meses de espera, tudo o que mães e pais querem é celebrar a chegada do bebê. Mas como fazer isso de uma forma divertida e encantadora, mas sem estresse? Pensando nisso, trazemos dicas práticas e ideias de decoração para mesversários.

“O mais difícil para o cliente na hora de escolher os temas é que tem tantas opções, que eles se perdem”, alerta a decoradora Luiza Fiorito. Além disso, o espaço de planejamento é curto. Afinal, são 11 festas em apenas 11 meses.

Mesversário com temática de feriado

Para os papais indecisos é importante ter um direcionamento. “Por exemplo: os 11 filmes favoritos, 11 cores diferentes, as 11 datas comemorativas referentes ao mês – neste caso, fevereiro tema Carnaval, março/abril tema Páscoa, e nos meses sem comemoração grandiosa, a dica é usar a estação do ano”, indica a profissional.

O bolo de mesversário não pode faltar!

E o que não pode faltar nessa festa é o bolo decorado. “É o grande atrativo do mesversário. Até porque, muitas das comemorações são super intimistas, então a riqueza de detalhes de um bolo lindamente trabalhado faz toda diferença”, explica Luiza.

Aproveite o planejamento para terceirizar o trabalho. Com a vida agitada que levamos e os cuidados com o bebê, encomendar é sempre a melhor opção para os papais.

“E ainda sugiro que eles fechem ‘pacotes’ com os fornecedores”, aconselha a expert em festas. Para isso, procure fornecedores de confiança, indicados pela família ou amigos.

Continua após a publicidade

“Já fechar os 11 bolos mensais, por exemplo, evita o trabalho repetido e ajuda na negociação do orçamento final”, completa.

Por fim, lembre-se de que o importante é sempre ter muita personalidade e transformar cada mês em único.

“Eu acho lindo temas que envolvem criatividade e sou super a favor de deixar com muita personalidade. Indicaria então os 11 temas que traduzem e representam muito os gostos da família! Papai gosta de moto? Mamãe é do beach tennis? Os dois adoram viajar? Tudo vira um tema com fofuras infantis!”, finaliza Luiza.

Continua após a publicidade

Inspirações de decoração de mesversário

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ideias de mêsversario (@ideias_de_mesversario_e_fotos)

Continua após a publicidade

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ideias de mêsversario (@ideias_de_mesversario_e_fotos)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Inspiração Mesversários (@mesversario_inspiracoes)