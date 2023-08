As grandes tendências de festa infantil por Mariana Junqueira

Cada vez mais grandiosas, as festas infantis são um momento de celebração, é claro, mas também de deixar a criatividade fluir – tanto dos pais, quanto dos pequenos. O que antes era um “simples bolinho”, hoje tornou-se uma comemoração temática, com decoração planejada, uma mesa incrível de doces e até programação especial.

Especialista no assunto, a confeiteira Mariana Junqueira (@marianafrancojunqueira) ficou conhecida por seus projetos e festas com bolos inventivos e surpreendentes, sendo um dos nomes preferidos de celebridades – como Ticiane Pinheiro, Silvio Santos e Virginia Fonseca – para transformar os aniversários em momentos memoráveis.

“Antes um bolo estava ótimo, hoje os pedidos são bem mais elaborados, com bolo temático de dois ou mais andares.” Mariana Junqueira, confeiteira e empresária

“As festas infantis têm ganhado cada vez mais relevância, têm sido cada vez maiores. Antes um bolo estava ótimo, hoje os pedidos são bem mais elaborados, com bolo temático de dois ou mais andares. São festas com identidade, onde todos os doces e bolos são decorados. Além disso, os clientes têm ficado cada vez mais exigentes, querendo uma melhor qualidade no acabamento e no produto como um todo”, revela Mariana Junqueira.

E não só os bolos superelaborados são obra das mãos da empresária. Com o amadurecimento de sua marca, ela passou a oferecer uma curadoria de produtos de utensílios de mesa, com peças únicas e pensadas para cada ocasião. Mariana conta ainda com um espaço em São Paulo, onde é possível conferir de perto (e provar!) seu cardápio de doces, bolos e sobremesas.

A seguir, a especialista conta o que há de novo nesse mercado, em quais tendências ficar de olho e como fazer uma decoração de festa de aniversário inesquecível para as crianças.

Tendências de festa infantil

De tempos em tempos, surgem novidades no universo infantil e nos gostos dos pequenos. Mas enquanto os filhos ainda não são grandes o suficiente para escolherem seus temas favoritos, cabe aos pais fazerem esse papel. Mas, afinal, qual tema escolher?

A chef confeiteira dá a dica sobre quais temas de festas têm sido os mais populares e mais pedidos pelos pais. “Percebo que, nos aniversários de um ano, os pais acabam optando por temas que eles sempre sonharam para si e replicam na festa dos filhos, sendo que os mais populares têm sido: selva, circo, jardim encantado e dinossauros”, revela.

Já para crianças um pouco maiores, Mariana Junqueira conta que as meninas e meninos têm seus temas favoritos atemporais. “O clássico para as meninas é a festa com tema de princesas e tema neon. Já para os meninos, as festas de super-heróis e futebol.”

Outros temas que Mariana aponta também como sucesso as temáticas de Carros, Patrulha Canina e Disney. “Agora, um tema que está muito em alta é o tema da Barbie. Já com relação às crianças mais velhas, elas optam muito por Harry Potter.”

Clássicos x Tendências

No quesito decoração, o bolo ainda segue sendo a estrela da festa e merece uma atenção especial. Apesar das tendências, Mariana Junqueira reforça que os clássicos seguem sendo preferência. “O brigadeiro ainda é o bolo carro-chefe, pois as crianças adoram e agrada a todos”, conta a confeiteira.

Já com relação ao estilo de confeitaria, a chef explica que os clientes têm optado por bolos cada vez maiores, bem acabados, mais realistas, com um visual clean: “Tenho tido também muitos pedidos de bolo com pinturas e com aplicação de flores”.

Além do bolo e da decoração, a mesa de doces também merece capricho. Em relação aos docinhos, ela conta que – fora os clássicos – os doces decorados estão sempre em alta. Além dos brigadeiros, beijinhos e outros doces tradicionais, ela aconselha a incluir cupcake, pão de mel e pirulitos, que são “clássicos, pedidos em todas as festas”.

O que não pode faltar numa festa infantil?

Obviamente a diversão e a felicidade do aniversariante são o ponto central da festa infantil, mas no quesito sabor, Mariana defende que, mais importante que qualquer tendência, é apresentar doces compatíveis com paladar infantil.

“Ao meu ver, não podem faltar doces tradicionais, como o clássico brigadeiro, o bicho de pé, dois amores (brigadeiro branco e ao leite), que são doces que as crianças gostam”, conta.

