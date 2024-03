Como fazer o bebê dormir a noite toda? Especialistas dão dicas

“Você nunca mais vai dormir uma noite completa”, é uma das frases comuns que pais de primeira viagem têm que ouvir, e pouco sabemos (e passamos adiante) sobre como incentivar uma rotina de sono saudável para os pequenos. Como fazer o bebê dormir a noite toda? É possível descansar plenamente? Certamente, você já teve estas dúvidas – e estamos aqui, juntas, para descobrir a resposta e o caminho do sucesso para regular o sono do seu filho.

“Embora seja verdade que os bebês têm diferentes padrões de sono e que alguns podem levar mais tempo para dormir a noite toda, é possível estabelecer hábitos saudáveis de sono desde cedo. Com paciência, consistência e algumas estratégias eficazes, muitas crianças podem dormir a noite inteira ou acordar menos vezes durante a noite”, coloca Tatiana Cicerelli Marchini, pediatra, neonatologista e membro da American Academy of Pediatrics.

Por isso, esqueça o mito de que bebês não podem ter uma rotina de sono! Desvendamos 6 estratégias para que seu pequeno consiga dormir a noite inteira. Confira:

Importância da regulação do sono do bebê

Embora os bebês sejam sempre associados ao choro que nos acorda de cinco a oito vezes por noite, a regulação do sono em recém-nascidos não é impossível e, inclusive, é extremamente estimulada.

“O sono regular traz o descanso que o organismo precisa para estar em equilíbrio tanto físico, como mental. Nos bebês, esse equilíbrio faz a regulação das emoções, do apetite, do foco e do aprendizado”, explica Eliana Dias, especialista em sono do bebê.

Por isso, a regulação é fundamental para promover um desenvolvimento saudável e, claro, garantir que eles estejam bem descansados e alertas durante o dia.

A pediatra ainda destaca que o sono adequado, especialmente durante a infância, está intimamente ligado ao crescimento físico, cognitivo e ao funcionamento emocional dos pequenos.

“Além disso, uma rotina de sono consistente pode ajudar a evitar problemas de comportamento e de saúde, como irritabilidade, dificuldade de concentração e até mesmo a obesidade infantil”, aponta Tatiana.

Mas é possível que o bebê não acorde durante a noite? As especialistas explicam que tudo depende da idade e rotina da criança, assim, sua capacidade de sono noturno está interligada com sua necessidade de alimentação, que aumenta mês a mês até atingir os seis meses de vida.

Portanto, bebês recém-nascidos tendem a apresentar uma dificuldade maior relacionada às horas de sono contínuas, pois são muito mais dependentes da mãe do que bebês acima dos seis meses. “Após esse período, a capacidade e o ritmo de sono noturno se estabiliza entre 10 e 12 horas de sono noturno”, relata Eliana.

Quando começar a regulação do sono do bebê?

O fato dos bebês recém-nascidos terem uma capacidade menor de controlar seu sono noturno não significa que não devemos nos atentar à sua rotina de descanso, mas quando sabemos que chegou a hora de começar?

“O processo de regulação pode começar desde o nascimento, mas é importante ajustar as expectativas de acordo com a idade do bebê. Rotinas de sono mais estruturadas podem começar a ser implementadas por volta dos 3 ou 4 meses de idade, que é quando os bebês começam a desenvolver padrões de sono mais bem consolidados”, recomenda Tatiana.

Por isso, comece aos poucos – e não se desespere se o seu bebê não se adequar logo de cara, é uma questão de reajustes na rotina!

Durante os primeiros meses de vida, é normal que os bebês acordem várias vezes para mamar mas, gradualmente, devem ser capazes de dormir períodos mais longos sem interrupções.

Já Eliana acredita que, apesar do sono ser uma necessidade básica, nós somos responsáveis por ensinar aos nossos pequenos a maneira correta de dormir, eventualmente ditando sua higiene do sono: “O ‘grande’ segredo é não ensinarmos o que irá atrapalhar o comportamento, desenvolvendo no bebê hábitos que os tornem dependentes de algo. O sono é um processo natural, o mau hábito de sono é comportamental, ou seja, é adquirido após o nascimento”, esclarece.

Contudo, não se esqueça de ficar atenta à quantidade de horas que o seu pequeno consegue dormir. “Geralmente, os recém-nascidos precisam de 14-17 horas de sono por dia, incluindo cochilos durante o dia e sono noturno. Com o tempo, a necessidade de sono diminui, mas ainda é importante garantir que a criança durma o suficiente para seu desenvolvimento saudável”, reflete a pediatra.

Fique atento à rotina do dia

Antes de pensar em estratégias para fazer o seu pequeno dormir o máximo possível durante a noite, é importante prestar atenção a uma série de fatores na rotina diurna do bebê, desde a alimentação até o gasto energético – sim, também não podemos exagerar nas sonequinhas da tarde.

“Até os seis meses, as necessidades e capacidades de sono mudam mensalmente. A alimentação adequada durante o dia dá ao bebê a condição de aumentar o jejum noturno à medida que ele cresce. Caso um bebê saudável durma mais do que os parâmetros de jejum noturno, não é necessário acordá-lo para mamar, assim como não devemos querer que durmam mais do que a sua capacidade de ficar sem mamar. Tudo é muito natural e organizado, isso se não interferirmos de maneira equivocada”, explica Eliana.

Além disso, a alimentação diurna também pode acabar influenciando a qualidade de sono do bebê, portanto, é importante se certificar de que o bebê está sendo alimentado de maneira adequada e, também, evitar alimentá-lo em excesso antes de dormir para evitar desconfortos gastrointestinais.

“Também é interessante estabelecer uma rotina diurna previsível, com horários regulares para alimentação, brincadeiras e cochilos, para ajudar a regular o relógio biológico do bebê e facilitar a transição para o sono noturno”, pontua a pediatra Tatiana.

Como fazer o bebê dormir a noite toda?

Estabeleça uma rotina consistente de sono

Uma das principais dicas para iniciar a regulação do sono dos bebês é a criação de um ritual relaxante antes de dormir, como um banho morno, seguido de uma história tranquila para dormir.

Além disso, é interessante seguir a mesma rotina diariamente, até que o pequeno se acostume e passe a estar mais bem preparado para a hora de dormir.

Crie um ambiente propício para o sono

“Mantenha o quarto do bebê escuro, silencioso e a uma temperatura confortável”, recomenda Tatiana. Além disso, a especialista em sono do bebê pontua que o quarto deve ser organizado e confortável para a criança, por isso, priorize garantir uma temperatura amena com a ajuda de ventiladores ou ar-condicionado – que sejam livres de barulho e luzes.

Monitore os sinais de sono

“Esteja atento aos sinais de cansaço do bebê, como esfregar os olhos ou bocejar, e coloque-o para dormir antes que fique muito cansado”, coloca Tatiana.

Promova a independência do sono

“Dê ao bebê a oportunidade de aprender a dormir em um espaço próprio que ele reconheça como seu lugar de dormir, sem que ele sofra interferências, como movimento dos pais pelo quarto, contato físico ou sons que possam despertá-lo”, recomenda Eliana Dias.

Também é interessante que você o ensine desde cedo a adormecer sozinho, por exemplo, colocando-o na cama enquanto ainda está acordado. Mas, se ele acordar durante a noite, ofereça conforto e segurança sem criar uma dependência de intervenção constante.

Limite as sonecas prolongadas durante o dia

“Monte a rotina diária de sono, que chamamos de sonecas, de acordo com suas necessidades e buscando sempre a autonomia e a independência, pois sem autonomia, ele também irá precisar de intervenções noturnas que o reconduzem ao sono, e que causam tantos despertares”, explica a especialista em sono do bebê.

Se atente ao gasto energético diário

Não deixe que seu bebê fique sem gastar energia! Cuide do gasto energético diário com brincadeiras, como tempo no chão, para desenvolver suas habilidades motoras e cognitivas.