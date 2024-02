Festa do primeiro dente: o que é e como fazer

Entre as muitas festas possíveis para se celebrar as fases da infância, a festa do primeiro dente é uma das novas tendências que promete alegrar a rotina de pais e mães. Inusitada, a decoração para esse tipo de reunião, que celebra o nascimento do primeiro dentinho da criança, teve um crescimento de 40% nas buscas da plataforma Pinterest, além de ser apontada como uma tendência para 2024 no relatório Pinterest Predicts, que prevê as trends do ano.

O primeiro dente normalmente nasce por volta do sexto mês de vida, podendo variar alguns meses. Sendo assim, com a popularização dos mesversários, muitos pais têm optado por trazer o primeiro dentinho como tema de uma dessas festas – e celebrar nunca é demais, não é mesmo?

Com a temática em alta, é possível encontrar todo o tipo de decoração para a festa do primeiro dente do bebê, com direito a bolos temáticos, doces, papelaria, lembrancinhas e muito mais. Há opções perfeitas para celebrar apenas com os mais chegados ou até promover uma festança. Confira a seguir:

1) Decoração da mesa para festa do primeiro dente

Projetada pela decoradora Diná Teixeira, essa festa celebra o primeiro dente com uma decoração delicada em tons pastel. Com bolo fake apenas para decorar a mesa, a celebração foi marcada por docinhos e lembrancinhas para os convidados.

Além de um bolo caprichado, não é preciso muito para marcar o momento do primeiro dente. Um mesa com algumas decorações e lembrancinhas já completam o cenário.

Caso queira caprichar na ocasião, é possível trazer o tema para todos os elementos da decoração de forma simples, com colagem, papelaria e a criatividade.

2) Bolo temático com o primeiro dentinho

Feito em pasta americana, esse bolo para a festa do primeiro dentinho traz um estilo mais minimalista, porém impecável.

Com bolos decorados é possível apostar numa festa sem a decoração completa, apenas para os mais íntimos, e registrar o momento em fotos e boas memórias.

Mesclando papelaria, chantily e pasta americana, esse bolo entrega um visual divertido e fofo.

Delicado e em tons de rosa e dourado, esse bolo capricha nos detalhes.

Com muitos detalhes impecáveis em pasta americana, esse bolo por si só já faz a decoração da festa!

A inspiração para este bolo foi a fada do dente.

Delicado, esse bolo traz detalhes mais sutis e alegres, além de um colorido em tons pastel.

3) Doces e lembrancinhas para a festa do dente

Para marcar os dez meses e o primeiro dentinho desse bebê, os pais optaram por fazer o dente o tema da festa. Além do bolo, encomendaram docinhos temáticos, incluindo pirulitos confeitados.

Além da confeitaria, é possível marcar a data com papelaria personalizada. Vale acrescentar o tema nas lembrancinhas e também em enfeites nos docinhos e espalhados pela mesa.

Para quem busca praticidade, é possível adquirir kits completos de papelaria com o tema.