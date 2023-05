Drinques sem álcool: Bares em SP para saborear mocktails

Para quem adora um drinque diferente, se aventurar nos sabores da coquetelaria é sempre uma boa pedida! Entretanto, seja por razões de restrições ou até por gosto, às vezes evitar o álcool é necessário. E é aí que entram os mocktails!

O que são mocktails?

Esse é o nome que damos aos coquetéis não alcoólicos. Eles são uma alternativa sem álcool aos coquetéis tradicionais que normalmente contêm destilados.

Os ingredientes utilizados variam de acordo com a receita, mas geralmente incluem sucos de frutas frescas, refrigerantes, xaropes, ervas e especiarias – Virgin Mojito, Shirley Temple e Piña Colada sem álcool são alguns exemplos de mocktails famosos.

Ou seja, são uma ótima opção para aqueles que desejam desfrutar de um coquetel refrescante e saboroso sem álcool!

Confira um roteiro de onde provar deliciosos mocktails em São Paulo:

Bar dos Arcos

O Bar dos Arcos, localizado no Teatro Municipal, aposta em uma seção inteira apenas de mocktails, caso do Fruto Proibido, em homenagem à Rita Lee. A bebida gaseificada é preparada com suco de maçã clarificado (R$ 26). Há também o Dandalunda, inspirado em Margareth Menezes: uma bebida gaseificada com xarope cítrico com capim santo, limão e abacaxi (R$ 22).

Endereço: Praça Ramos de Azevedo, s/n – República, São Paulo – SP

Mais informações: @bardosarcos

O Pasquim Bar e Prosa

O Pasquim Bar e Prosa, com unidades na Vila Madalena, Casa Verde e um quiosque no Mercado Municipal de São Paulo, traz duas versões de drinques clássicos sem álcool na composição: o Mojito (R$19,90) e o Moscow Mule (R$19,90), com espumas variadas, disponíveis nos sabores gengibre, manga com maracujá e frutas silvestres.

Endereço: Rua Aspicuelta, 524 – Vila Madalena, São Paulo – SP

Mais informações: @opasquimbar

Vero! Coquetelaria e Cozinha

O Vero! Coquetelaria e Cozinha, em Pinheiros, oferece as Espumas de Julieta (R$ 20), drinque elaborado com suco de frutas à escolha, água com gás e espuma de gengibre ou hibisco; tem também o Fake Mule, versão sem álcool do clássico Moscow Mule.

Endereço: Praça dos Omaguás, 62 – Pinheiros, São Paulo – SP

Mais informações: @verocoquetelaria

A Ventana Bar

Já o A Ventana Bar, localizado na Praça dos Omaguás, em Pinheiros, traz o Espresso Tônica (R$12), uma bebida composta por água tônica, um shot de café expresso e uma rodela de limão para completar.

Endereço: Praça dos Omaguás, 110 – Pinheiros, São Paulo – SP

Mais informações: @aventanabar

Casa Flutuar

A Casa Flutuar, complexo que mescla experiências de beach club, rooftop, bar e restaurante, traz na carta a Soda Italiana, que aparece nos sabores maracujá e gengibre (R$16,90) e blackberry (16,90), além do clássico Suco de Tomate (R$ 24,90).

Endereço: Rua Clodomiro Amazonas, 896 – Vila Nova Conceição, São Paulo – SP

Mais informações: @casaflutuar

Cantagalo Burger

A hamburgueria Cantagalo Burger também aposta nas bebidas sem álcool para a sua unidade de Santana. No estabelecimento é possível encontrar o Superman, coquetel preparado com xarope de cranberry, soda e isotônico azul (R$ 19,90).

Endereço: Av. Eng. Caetano Álvares, 5666 – Santana, São Paulo – SP

Mais informações: @cantagaloburger

Koburger

A Koburger traz no menu lanches, petiscos e pratos. Para acompanhar, a casa sugere os mocktails elaborados pelo bartender Diego Martins, como o Simple Red (R$ 22), com chá de hibisco, suco de limão, xarope simples e limão desidratado, e o Iced Passion (R$ 22), com xarope de maracujá, suco de limão, água com gás, alecrim e limão-siciliano.

Endereço: Rua Padre García Velho, 83. Pinheiros, São Paulo – SP

Mais informações: @koburguerhamburgueria

Seu Justino

Entre as opções do Seu Justino, bar com diversas unidades na capital paulista, está a releitura do autoral La Playa (R$ 18,90), uma mistura de purê natural de abacaxi, maracujá, xarope de romã, suco de laranja e néctar de pêssego e o Tropical Mix (R$ 24,90), feito com um mix de suco de pêssego, suco de laranja, xarope de açúcar e Red Bull Tropical. Há ainda a tradicional Pink Lemonade (R$12,90), feita à base de água, suco de cranberry e suco de limão.

Endereço: Av. Brigadeiro Luís Antônio, 5003 – Jardim Paulista, São Paulo – SP

Mais informações: @seujustino