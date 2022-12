Ideias de mocktails para o verão: aprenda a fazer drinques sem álcool

O verão chegou e o clima quente pede por bebidas refrescantes: há quem prefira drinques elaborados com gin e aqueles que optam pela praticidade de abrir uma long neck de sua cerveja preferida. Nesses momentos os que não consomem álcool se sentem avulsos, divididos entre um copo d’água ou sucos. Mas o surgimento dos mocktails, drinques sem álcool, abriu o leque de opções da sobriedade: a junção das palavras em inglês ‘mock’ (imitação, arremedar) e ‘cocktail’ (coquetel), criou substituições curingas para os não-consumidores da substância.

Os mocktails têm a intenção de imitar os drinques alcoólicos em aroma, textura e sabor. CLAUDIA reuniu algumas receitas dessas bebidas para preparar no calor.

Abacaxinho

Do bar Marinho Atlântica em Copacabana no Rio de Janeiro e de autoria do mixologista Andy Tavares, o mocktail ‘Abacaxinho’ mistura o ácido do abacaxi com o doce do coco.

Ingredientes

120ml de suco de abacaxi;

15ml de xarope de Coco;

60 ml de água com gás;

Gelo.

Modo de preparo

Em um copo alto com bastante gelo acrescente o xarope de Coco e o suco de abacaxi e misture bem. Por fim, coloque a água com gás e misture novamente.

Mocktail mimosa

Esse drink preparado pelo mixologista Caio Collavini é delicioso para tomar na beira da piscina com amigos, na praia ou em um almoço regado a frutos do mar. Também combina com o frescor das saladas.

Ingredientes

4 pedras de gelo;

50ml de suco de laranja;

25ml de suco de cranberry;

25ml de suco de maçã;

Refrigerante de limão;

Laranja ou cranberry para decorar.

Modo de preparo

Em uma taça flute coloque o gelo. Em seguida, acrescente o suco de laranja,o suco de cranberry e o de maçã. Misture e finalize com um pequeno splash de refrigerante de limão para gaseificar o drink. Decore com uma casca de laranja ou um cranberry fresco.

Cocktail Coffee Colada

Esse drink reúne frutas opostas, coco e abacaxi, e é perfeito para os apaixonados por café e que gostam de combinações exóticas.

Ingredientes:

50 ml de suco de abacaxi;

50ml de leite de coco;

100ml de Cold Brew;

1 colher (sopa) de sorvete de baunilha;

Coco ralado (opcional – para decorar);

Grãos de café (opcional – para decorar).

Modo de preparo

Em uma coqueteleira coloque 1 colher de sorvete de baunilha, acrescente o coldbrew, o leite de coco e o suco de abacaxi. Bata vigorosamente até que a mistura fique bem cremosa. Passe para uma taça com algumas pedras de gelo e finalize com coco ralado e os grãos de café.