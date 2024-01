Para além do Tacacá: 5 lugares para visitar em Belém do Pará

Conhecida por suas paisagens deslumbrantes e pela culinária rica em sabores tipicamente nortistas, Belém do Pará é a segunda capital mais movimentada da região norte do país, que vem atraindo cada vez mais turistas curiosos pelo seu famoso Tacacá e também pela diversidade cultural.

Terra natal da também cantora de Calypso, Joelma, Belém é perfeita para quem procura aproveitar um destino nada tradicional, porém repleto de atrações e experiências que somente a Amazônia poderia proporcionar.

E para você conhecer ainda mais esta capital recheada de cultura e gastronomia 100% brasileira, selecionamos um roteiro de viagem com 5 pontos turísticos para visitar em Belém, além de dicas de restaurantes, curiosidades sobre clima e população e programas para realizar com a família e amigos.

O clima em Belém do Pará

Passeando pelas ruas da região central da capital paraense, é fácil se sentir em um filme clássico de veraneio ambientado em uma cidade à oeste da Europa, como, por exemplo, Portugal, do qual possui grande influência arquitetônica e estrutural.

Com fachadas coloridas e prédios típicos do século 18, Belém é uma cidade tranquila e bastante calorosa, com moradores simpáticos que não se preocupam com agitações ou intensidades de uma metrópole como São Paulo.

Seu clima é abafado e com alta densidade de calor e umidade do ar, que às vezes pode até impossibilitar o caminhar pela cidade em horários de sol intenso.

A maioria dos estabelecimentos conta com ar-condicionado, o que é um ponto positivo para o descanso. Aconselho utilizar roupas leves e caprichar nos acessórios de cabeça, como chapéus e viseiras, pois o sol é bastante intenso e pode causar quadros de insolação.

A melhor época para visitar Belém e seus arredores é entre os meses de agosto e janeiro, quando o clima é mais firme e seco, com possibilidades de formações de pequenas praias pelas margens de ilhas próximas à capital, como em Alter do Chão e Ilha de Marajó.

Mercado Ver-o-Peso

O Mercado Municipal Bolonha de Peixe, popularmente conhecido como Mercado Ver-o-Peso, reúne em um edifício histórico dos anos 1900 o melhor da gastronomia local, com ingredientes frescos e típicos da Amazônia, como o açaí e a pupunha.

Banhado pela Baía de Guajará, o mercado é uma reverência aos pescadores da região, que são a maioria no comércio histórico e que recebem a todos os turistas com muita simpatia e carisma.

É possível também apreciar a produção de artesanato marajoara, que possui uma ala específica para a venda e produção.

Prepara-se, pois a visita ao mercadão é uma experiência única com degustações quase inevitáveis de alimentos e frutos paraenses.

Com toda certeza, é um dos pontos turísticos mais movimentados da capital, mas que vale a pena visita para passar uma tarde experimentando novos sabores.

Endereço: Blvd. Castilhos França – Campina, Belém

Horário de funcionamento: Segunda a sábado, das 05h às 18:30h. Fechado aos domingos.

Parque Mangal das Garças

O Parque Zoobotânico Mangal das Garças está entre os pontos turísticos mais queridos da cidade, por reunir em um só lugar a diversidade e a beleza da fauna e flora amazônica no coração da capital paraense. São 40.000 m2 de pura natureza.

Aberto desde 2005, o local conta com a presença de garças, flamingos e outras aves selvagens que permanecem em liberdade por toda extensão do parque, garantindo aos seus visitantes um verdadeiro show de voos em busca de alimento às margens do Rio Guamá.

Vale também uma visita ao restaurante Manjar das Garças que fica localizado dentro do próprio parque. A unidade conta com um buffet totalmente paraense com um gostinho de comida caseira, além de ser bastante acessível.

Parque Mangal das Garças

Endereço: R. Carneiro da Rocha, s/n – Cidade Velha, Belém

Horário de funcionamento: De terça a domingo, das 08h às 18h.

Restaurante Manjar das Garças

Endereço: R. Dr. Assis, s/n – Cidade Velha, Belém ( Dentro do Parque Mangal das Garças)

Horário de funcionamento: De terça à sexta, 12h às 15h e 20h às 23h. Aos domingos, 12h às 16h.

Forte do Presépio

Local perfeito para apreciar um pôr-do-sol em meio à vista do encontro dos rios Guamá e Guarajá, o Forte do Presépio é um dos locais históricos que conta de maneira unilateral a história da fundação da cidade de Belém.

Construído em 1616 pelo fundador da cidade, Francisco Caldeira Castelo Branco, o forte conta com um jardim repleto de peças de artilharia e muros centenários que foram construídos com a intenção de proteger uma pequena população de colonizadores dos ataques de comunidades indígenas sobreviventes da colonização portuguesa.

Após a reorganização e urbanização da cidade, o local se tornou um espaço cultural e arqueológico que reúne a história e detalhes deste embate entre colonizadores e a população que ali vivia.

Ao lado, o Museu do Forte do Presépio reúne um pequeno acervo rico em peças marajoaras e itens da coleção muiraquitãs, provenientes de diversos sítios arqueológicos da região após a chegada dos conquistadores.

Apesar da pouca diversidade indígena no museu, é possível realizar visitas guiadas para garantir outros pontos de vista sobre os itens ali colecionados.

Endereço: Praça Dom Frei Caetano Brandão, s/n – Cidade Velha, Belém

Horário de funcionamento: De terça a domingo, das 09h às 17h.

Estação das Docas

Principal cartão postal de Belém, a Estação das Docas é conhecida pelos seus clássicos guindastes amarelos fixados nos mais de 500 metros de orla da Baía do Guajará, no bairro histórico de Campina.

Dividido em 3 amplos boulevards, o complexo cultural conta com lojas de artesanatos, exposições interativas, lojas de roupas e mais de 6 restaurantes e sorveterias típicas paraenses que exaltam e homenageiam os variados costumes e sabores amazonenses.

Com toda a certeza, este é um dos pontos obrigatórios para quem busca comer bem na cidade. Destaque para a unidade do Point do Açaí, que serve o melhor combinado de açaí com proteínas e frutos do mar de toda Belém, além do famoso e suculento tacacá.

E para a sobremesa, sorvete artesanal das unidades Cairu, que apresenta uma vasta e deliciosa cartela de sorvetes de frutos amazônicos.

Definitivamente, este é um bom programa para família ou até mesmo para curtir sua própria companhia enquanto degusta ótimos pratos em uma vista deslumbrante.

Estação das Docas

Endereço: Av. Boulevard Castilhos França, Belém

Horário de funcionamento: De domingo a quinta, das 10h à 0h. Sexta e Sábado, das 10h à 01h.

Point do Açaí

Endereço: Avenida Boulevard Castilhos Franca, 744, esquina com a Avenida Presidente Vargas, Belém

Horário de funcionamento: De terça a sábado, das 10:30h às 22:30h. Aos Domingos, das 10:30h às 16:30h. Segundas, das 10:30h às 16h.

Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré

Famosa por receber um dos maiores eventos religiosos do mundo, o Círio de Nazaré, o Santuário de Nossa Senhora de Nazaré é uma das basílicas mais imponentes e históricas no Brasil.

Construída em meados dos anos 1907 e 1909, o templo foi erguido após rumores de um devoto ter encontrado a imagem de Nossa Senhora de Nazaré nos arredores do bairro em que hoje reúnem-se cerca de 2 milhões de pessoas somente durante as romarias tradicionais do Círio.

Seus portões são decorados por coloridas fitinhas que simbolizam desejos e pedidos à Santa padroeira da cidade. Sua visita é gratuita e bastante simbólica para a importância da característica religiosa da população paraense, uma vez que a maioria dos moradores são católicos.

Ficou com vontade de visitar Belém? Aproveite estas dicas para montar um divertido roteiro de viagem e aproveitar o melhor da cultura e gastrônomia local para experimentar novos costumes.

