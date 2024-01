Roteiro: bares em SP para tomar drinques refrescantes no verão

Há muitas formas saudáveis de aliviar o calor durante o verão, mas é claro que um coquetel caprichado, de vez em quando, não faz mal a ninguém – pelo contrário, né? Com moderação, é possível celebrar a chegada da estação mais quente do ano – e também o Carnaval – com drinques de estabelecimentos e mixologistas premiados. Abaixo, trazemos uma seleção de novas receitas pensadas para essa época do ano, oferecidas por bares famosos de São Paulo.

Tem coquetel para todos os gostos: com limão-siciliano, maracujá, uva, physalis, prosecco, espumante, cachaça, caju e muito mais. Confira:

Trinca Bar

O Trinca Bar, primeira vermuteria artesanal de São Paulo, traz um menu de drinques feitos com o vermute da casa. Um exemplo é o Spritz da Uvateca (R$ 42), que leva aperol, prosecco e uvas gaseificadas.

Rua Costa Carvalho, 96 – Pinheiros – São Paulo/SP | @trincabar

Ama.zo

O restaurante peruano é o único do Brasil com indicação de Bib Gourmand no guia Michelin. O menu é formado por pratos supercoloridos de montagem delicada, mas com sabores potentes, que valorizam os ingredientes típicos do país andino.

No cardápio de drinques está a autoral Gin Tônica Ama.zo (R$ 42), feita com Gin APTK, physalis, limão-siciliano, gengibre, canela defumada e água tônica.

Outra opção é o Maracujá Sour (R$ 38) – uma releitura do drinque peruano Pisco Sour com pisco, maracujá, limão e clara de ovo.

Rua dos Guaianazes, 1149 – Campos Elíseos – São Paulo/SP | @amazoperuano

Guilhotina

Com balcão comandado pelo bartender Alê D’Agostino, o bar traz entre seus muitos drinques o Highball Tropical (R$ 65), feito com Singleton, espumante, maracujá, xarope de açúcar e limão-taiti.

Rua Costa Carvalho, 84 – Pinheiros – São Paulo/SP | @guilhotinabar

Ella Fitz

A casa comandada por Paulo Barros e Salvatore Loi traz um cardápio mediterrâneo. Já entre os drinques, a dica é o Basil Smash (R$ 38), feito com gim, manjericão e suco de limão-siciliano.



Rua dos Pinheiros, 332 – Pinheiros – São Paulo/SP | @ellafitzristoranti

Gaarden Bar

Inspirada nos biergartens, os tradicionais “jardins de cerveja” alemães, a casa traz coquetéis como o Canarinho (R$ 36), composto de gim, jerez, concentrado de maracujá, limão-taiti e solução salina.

Rua Fernão Dias, 672 – Pinheiros, São Paulo | @gaardenbar

Piccini Bar

O endereço localizado no Itaim Bibi descende do restaurante Piccini Cucina e aposta em drinques autorais, caso do Piccini Bar (R$ 45), com gim, xarope de açúcar, suco de limão, sorvete de pitaya com maracujá e espuma cítrica.

Já o Gin Grape (R$42) leva gim, hibisco, xarope de uva, suco de limão, uva e limão desidratado.

Rua Dr. Renato Paes de Barros, 177- Itaim Bibi, São Paulo/SP | @piccinibar

Tantin

Durante o verão, o bar do chef Marco Aurélio Sena é uma boa pedida para um programa ao ar livre no fim de semana. Com mesinhas na calçada, tem opções caipirinhas como a de três limões (R$ 30), com limão-cravo, taiti e lima-da-pérsia. Além da caipirinha de caju (R$ 30), feita com cachaça, caju, limão e manjericão.

Rua dos Pinheiros, 987 – Pinheiros – São Paulo/SP | @tantinbar

