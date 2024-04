3 chalés incríveis no Airbnb para aproveitar durante o feriado

Com mais um feriado à vista, as perspectivas de explorar novos destinos se ampliam para aqueles que adoram viajar em feriados. Seja em viagens a lugares de clima frio ou quente, certas acomodações, como cabanas e chalés, podem oferecer experiências perfeitas para um relaxamento pleno naquele clássico bate e volta de feriado.

E para os que ainda não decidiram onde passar o próximo descanso, compilamos uma lista com 3 chalés intimistas no Airbnb para aproveitar no feriado de 01 de maio, com sugestões para que você possa desfrutar ao máximo de sua merecida folga. Confira os detalhes:

3 chalés e cabanas incríveis para conhecer no feriado

Cabana da Mata, Teresópolis, Rio de Janeiro

Localizada no interior fluminense, Teresópolis é conhecida por ser uma cidade com clima europeu em pleno Rio de Janeiro. Com um turismo ecológico encantador, a cidade conta com mais de 65 mil hectares de extensão verde ideal para aproveitar em um espaço mais reservado em meio a natureza e o frio da cidade.

Continua após a publicidade

Com cabanas clássicas de interior montanhoso, algumas acomodações se destacam pela vista oferecida entre as montanhas da serra carioca, como o caso da Cabana da Mata, que oferece uma estadia completa para quem busca se afastar de grande regiões metropolitanas neste feriado.

Lá você poderá encontrar lareira, cozinha equipada com cooktop, piscina aquecida, escritório e dormitório suspenso para uma vista ainda mais surpreendente ao amanhecer.

Continua após a publicidade

Por fim, o clima durante o outono é firme, garantindo na região da cabana aquele céu azul típico de outuno. O Cabana da Mata fica próximo ao município de Canoa, poucos quilômetros do centro de Tereópolis, onde experiências únicas voltadas à gastronomia local podem ser desfrutadas como a Rota da Cervejaria do Rio de Janeiro e o complexo gastronômico italiano, Viva Itália.

Acomodação em Teresópolis Cabana da Mata em Teresópolis Compre agora: Airbnb - R$ 447,00

Continua após a publicidade

Domo SuperNova, Gramado, Rio Grande do Sul

Conhecida por ser um dos destinos mais românticos do Brasil, Gramado é uma das cidades mais frias do país e também uma das mais charmosas no quesito acomodações. Ao se hospedar no Domo SuperNova, a experiência imersiva na natureza pode ser contemplada através da iluminação natural oferecida pelo espaço em formato circular.

Ideal para curtir em casal, o espaço conta com jacuzzi, iluminação estrelar e telescópio para apreciar as estrelas durante o céu limpo da Serra Gaúcha.

Acomodação em Gramado Domo SuperNova Compre agora: Airbnb - R$ 659,90

Continua após a publicidade

Casa da Ilha, Paraty, Rio de Janeiro

Para quem procura destinos ensolarados e praianos, Paraty une tudo isso em uma linda cidade histórica a 270 km do Rio de Janeiro. Com uma lista imensa de praias paradisíacas, a cidade é conhecida também por oferecer acomodações aconchegantes em frente a praia.

Na ensolarada Casa da Ilha, a diversão estará garantida com a vista incrível para a Praia do Araújo, localizada na ilha de mesmo nome. O acesso a beira mar está a pouco minutos da acomodação, que ainda conta com jacuzzi, cozinha equipada, varanda e churrasqueira completa para realizar boas sessões de churracos.

Continua após a publicidade

Apesar de estar localizada próxima ao centro histórico de Paraty, o acesso a Ilha do Araújo é feita somente de barco, tornando a estadia ainda mais reservava, garantindo sossego e relaxamento total.

Acomodações em Paraty Casa da Ilha Compre agora: Airbnb - R$ 490,00