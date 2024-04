Descubra quais vinhos harmonizam com o outono

Com a chegada do outono, as temperaturas amenas e os dias mais curtos convidam a momentos aconchegantes em volta de uma boa taça de vinho. Mas, quais são os vinhos ideais para harmonizar com essa estação tão especial?

Conforme indica Rafael Barbosa, gerente de vendas do Mont Cristo Wine Bar, o ideal é escolher rótulos de acordo com a ocasião proporcionada pela estação: “Para os dias quentes sugere-se espumantes, brancos ou rosés que lhe trará frescor ao paladar. Já para as noites frias um vinho tinto encorpado irá lhe aquecer”.

O outono ainda tem a vantagem de ser uma estação flexível, segundo aponta o sommelier Leonardo Khouri, wine hunter da Wine Out. Assim, é possível variar bem entre brancos, rosés e tintos. Sendo assim, a escolha vai depender mais da ocasião e do prato servido.

“Com a mudança do clima, os pratos também mudam. Se no verão investimos mais nas saladas e pratos leves, no outono abrimos espaço para massas, pratos mais condimentados ou uma tábua de frios”, explica Leonardo.

A seguir, você confere as melhores opções para aquecer o seu outono, desde tintos encorpados até brancos aromáticos e rosés refrescantes.

Dicas para escolher o vinho ideal no outono

Considere o clima: Opte por vinhos tintos mais encorpados para os dias mais frios e brancos ou rosés para os dias mais amenos.

Opte por vinhos tintos mais encorpados para os dias mais frios e brancos ou rosés para os dias mais amenos. Harmonize com os pratos: Escolha um vinho que complemente os sabores da comida, sem sobressai-los.

Escolha um vinho que complemente os sabores da comida, sem sobressai-los. Leve em conta o seu paladar: Experimente diferentes estilos de vinho para encontrar o que você mais gosta.

Experimente diferentes estilos de vinho para encontrar o que você mais gosta. Não tenha medo de explorar: O mundo dos vinhos é vasto e cheio de possibilidades. Experimente novas uvas, regiões e produtores para descobrir seus favoritos.

Vinhos tintos para as noites frias

Tempranillo

“Na Espanha é a principal uva, muito versátil. Podem apresentar vinhos tânicos e intensos, quando conservado em barricas de carvalho para envelhecimento, quanto vinhos leves e frutados quando jovens e feito para consumo imediato”, explica Rafael Barbosa.

Continua após a publicidade

O clima e as características do outono são a combinação perfeita com os aromas que esta uva remete. São eles: tabaco, madeira, ervas, frutas negras maduras e frutas secas. A sugestão é degustar com um prato de carne com batata assada.

Carménère

“Uva francesa que existe somente no Chile, e hoje é a casta emblemática nesta região. Agradáveis no paladar, com taninos e acidez equilibrada, vinhos de médio corpo e intensidade”, define Rafael.

Aromas frutados, como ameixa e framboesa, são os destaques nesses vinhos. Em alguns casos apresentará cacau, baunilha e notas herbáceas, dependendo da aplicação elaborada em seu processo de vinificação e conforme o estágio em barricas. A dica é prová-la com uma tábua de queijos diversos.

Syrah ou Shiraz

É uva muito cultivada na França e na Austrália, dentre os outros países. Rafael explica que os vinhos produzidos com essa casta tem a coloração intensa, médio corpo a encorpado, acidez moderada e taninos intensos.

“O destaque em seu aroma são as notas de frutas negras, onde remete amora, jabuticaba e mirtilo. Com sua passagem por barricas de carvalho, se evidenciam o aroma de especiarias, como pimenta do reino, café, noz-moscada”, conta o especialista.

Continua após a publicidade

Vale harmonizar com receitas que tenham gordura presente, para acompanhar sua intensidade. Cortes suínos, carnes de caça, queijos maturados e massas recheadas são boas escolhas.

Malbec

“Malbec é sempre uma boa pedida, principalmente nas noites frias de outono. Tinto, encorpado, com aromas de frutas negras e vermelhas, o que se confirmam no paladar em cada taça degustada”, explica Rafael.

Segundo ele, para os dias um poucos mais quentes, a sugestão é um Malbec com breve passagem por barrica, o que trará uma sedosidade ao paladar, mantendo as notas de frutas vermelhas e negras com boa intensidade. Harmoniza bem com carnes vermelhas mais gordurosas grelhadas ou tábua de queijos.

Cabernet Sauvignon

“Vinhos de personalidade e aromáticos”, define o especialista. Segundo ele, é uma uva que traz boa estrutura no paladar e graduação alcoólica um pouco acima da média, porém com bom equilíbrio entre os taninos. “A rainha das uvas não pode faltar em seus dias de outono.”

A sugestão de harmonização é com um prato de sabores também intensos, como um risoto de pato e papardelle ao molho de queijo.

Continua após a publicidade

Dicas de rótulos: O sommelier Leonardo Khouri indica o italiano Bel Colle Barbera D’Asti (R$99,99). “É um verdadeiro curinga para diversas harmonizações. Um vinho com destaque para notas de frutas vermelhas, toques florais e um leve toque de especiarias. Este vinho passa por um amadurecimento de seis meses em tonéis de carvalho.”

Para quem puder investir mais, Leonardo recomenda o tinto chileno Rhu de Alcohuaz Mescla Tinta (R$ 399,99). “Tem fermentação espontânea e é exuberante nos aromas, apresentando notas florais, de ervas e de especiarias, que envolvem suas frutas negras de perfil mais fresco, com sua acidez pulsante e seus taninos firmes e de textura arenosa ditando as regras e conferindo profundidade ao vinho.”

Vinhos brancos para garantir frescor

Chardonnay com estágio em barrica

A casta Chardonnay remete notas de manteiga e baunilha em seu aroma quando estagiadas em barricas de carvalho. Por ser encorpada, ela é considerada “a mais tinta das uvas brancas”.

“Trata-se de um ótimo acompanhamento para peixes e frutos do mar com sabor bem definido, carnes brancas e queijos, sejam eles macios (como brie e camembert) ou de pasta semidura (como edam e gouda)”, indica Rafael.

Riesling

Um vinho branco versátil, o Riesling apresenta diferentes estilos, desde seco até doce. As versões secas são ideais para acompanhar pratos asiáticos, carnes brancas e queijos gordurosos. Já as versões doces harmonizam perfeitamente com sobremesas à base de frutas e tortas de maçã.

Continua após a publicidade

Sauvignon Blanc

Um vinho branco aromático e refrescante, o Sauvignon Blanc apresenta notas cítricas de maracujá, limão e grapefruit. Ideal para acompanhar saladas verdes, ceviche e pratos à base de frutos do mar.

Dica de rótulo: O sommelier Leonardo Khouri recomenda o clássico vinho branco argentino Luigi Bosca De Sangre White Blend (R$ 154,99), que traz complexidade aromática, com camadas de pêssegos, maçã verde, flor de laranjeira notas de baunilha e tostado. Tem uma acidez fresca, é delicado e elegante.

Rosés para um toque de leveza

Rosés da Provence

Provenientes do sul da França, os rosés da Provence são conhecidos por sua cor rosada pálida e aromas de frutas vermelhas e flores. Uma ótima opção para acompanhar petiscos, saladas e pizzas.

Rosés do Novo Mundo

Os rosés do Novo Mundo, como Argentina, Chile e Estados Unidos, apresentam cores mais vibrantes e aromas mais intensos de frutas vermelhas e especiarias. Perfeitos para acompanhar churrasco, hambúrgueres e tábuas de charcuteria.

Continua após a publicidade

Rosés encorpados

Para os fãs de Rosés que não abrem mão de apreciá-los independente do clima ou estação, a sugestão é a escolha de um rosé encorpado com boa intensidade.

Rafael sugere escolher os vinhos rosés com tonalidade mais fortes, o que lhe trará mais segurança e estrutura para a harmonização com a estação. A sugestão de harmonização é com frutos do mar, como um tartar de salmão, e pratos com camarão.

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.