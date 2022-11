Unhas decoradas para Copa do Mundo: 7 opções para te inspirar

Brasil, mostra a tua garra! É inegável que assistir aos jogos fica muito mais divertido quando expressamos nossa paixão e torcida no look – no entanto, nem sempre é possível vestir a camisa da seleção ou ser muito literal, especialmente se você precisar trabalhar antes ou depois dos jogos. Mas isso não significa ficar de fora: mais discretas, mas ainda assim estilosas e divertidas, as nail arts são grandes pedidas para estes dias! Para te inspirar, trouxemos 7 opções de unhas decoradas para Copa do Mundo.

Unhas verdes e amarelas

Que tal pintar as mãos com cores diferentes? Pode parecer impensável em outras épocas do ano, mas na Copa acaba ficando bastante charmosa.

Bandeira pequenina

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por 𝓡𝓸𝓫𝓮𝓻𝓽𝓪 𝓶𝓾𝓷𝓲𝓼 (@robertamunis)

A necessidade de passar seriedade no emprego ou a própria busca pela discrição impulsiona escolhas mais simples. Mas o básico funciona! Pintar as unhas de branco e fazer o desenho da bandeira no mindinho fica charmoso, e não chama (tanta) atenção.

Coração azul e amarelo pequeno

Seguindo a linha da nail art anterior, podemos pintar as unhas de branco e completá-las com um charmoso coração em azul e amarelo ou verde e amarelo. Fofo e discreto.

Francesinha estilizada

Um jeito fofo de estilizar a sua francesinha é criando uma espécie de borda com duas cores da bandeira, como na foto acima. Com o restante das unhas pintadas apenas com base, o resultado é discreto, porém charmoso.

Francesinha estilizada

As francesinhas, claro, estão entre as unhas decoradas favoritas – então nada mais natural do que ter diversas versões. Solte a criatividade e combine as cores verde, azul, amarelo e branco em desenhos variados. Aproveite, porque não é preciso medo de errar.

Linhas minimalistas

As formas orgânicas e onduladas que estiveram em alta durante todo este ano também servem para esta Copa. Aqui, o segredo é aplicar as cores que representam o Brasil. Quem gosta de algo mais minimalista, pode preencher menos os espaços.

Unha decorada com animal print

E que tal reproduzir o desenho da pele da onça-pintada (detalhe presente na camiseta oficial da Seleção Brasileira) em verde e amarelo? Fica interessante e é bem fácil de fazer.

E então, já escolheu a sua?