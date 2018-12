Quem observa a destreza com que a chef Joyce Galvão, 35 anos, manuseia delicadas pétalas de rosa comestíveis não imagina que, ainda criança, a paulistana enganava o paladar de amigos e familiares oferecendo bolo de caixinha recém-saído do forno. “Eu assistia aos programas de culinária da Ofélia, na Rede Bandeirantes, e aprendi alguns truques. Batia a manteiga e o açúcar, ficava com jeito de bem-feito”, diverte-se. Os bolos foram o cupido que selou a relação de longa data com a confeitaria.

Com apego aos doces, entrou para a faculdade de gastronomia. Vibrava com o ritmo eletrizante dos restaurantes, mas percebeu que não tinha paixão por nenhum tipo de culinária. “Queria mesmo era saber por que uma massa crescia ou virava aquela sola”, conta.

Frustrada, quando se formou emendou o curso de engenharia de alimentos. Debruçou-se sobre cálculos até que, em 2007, foi chamada para a Fundació Alicia, primeiro centro de pesquisas da área no mundo, em Barcelona, na Espanha. A oportunidade abriu portas para conhecer e trabalhar com chefs renomados, como os irmãos Roca, hoje à frente do restaurante El Celler de Can Roca, que acumula três estrelas Michelin. “Era encantador lidar com essa cozinha com história, feita com criatividade, sem cair no caricato.”

Foi o amor que a trouxe de volta ao Brasil. Seu então namorado, o administrador Sandro Pisaneschi a aguardava. Hoje, completam duas décadas juntos e sete anos de casados. Há três, chegou Pietra, para a alegria do casal.

Pouco antes do parto, Joyce recebeu a negativa de uma editora sobre a publicação de seu livro. Já era a segunda vez que apostava nesse projeto tão pessoal. “Perdi o brilho nos olhos e decidi me dedicar ao bebê por seis meses. Foi ela que me ensinou que tudo tem seu tempo”, diz. Inspirada, retomou a escrita e publicou “A Química dos Bolos”, da Editora Companhia de Mesa, com sobremesas que homenageiam a confeitaria no Brasil. Também valoriza nossa cultura com o festival Compartir, que vai para a quarta edição e convoca chefs para discutir a doçaria nacional. No próximo ano, deve acontecer uma versão ainda maior e mais técnica para suscitar debates e educar. Ela ainda voltará às salas de aula, como professora, e lançará outro livro.

Mas, antes de focar nesses projetos, Joyce aguarda com expectativa o Natal. “Quero manter a simplicidade, porque quem cozinha também merece se divertir”, defende com bom humor.

Confira as receitas que a confeiteira paulistas preparou:

Leia também: 18 receitas de sobremesas para a ceia de Natal

+ 8 receitas de Natal para quem tem restrições alimentares

Siga CLAUDIA no Instagram