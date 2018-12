O Natal está se aproximando e com ele os preparativos para a ceia. E se você quer surpreender seus convidados não somente com deliciosos pratos salgados, mas também com sobremesas de dar água na boca, esta seleção é para você!

Bolo, biscoitinhos, torta gelada e muito mais! Confira 18 receitas de sobremesas para a ceia de Natal:

Bolo de Natal

Não tem nada mais natalino do que o Bolo de Natal. Lembre-se que ele deve ser feito com antecedência para ser servido bem geladinho. Confira aqui a receita.

Biscoito natalino light

Nem tudo no Natal precisa ser gorduroso. Os famosos biscoitos de natalinos mas em uma versão saudável. Confira aqui.

Minibolo natalino

Esses bolinhos são perfeitos para completar a decoração na mesa de sobremesas. Confira a receita.

Torta gelada de Natal (Zuccotto)

Uma ótima receita para aproveitar as sobras de panetone. Confira aqui.

Blondie com cereja

Quem disse que para uma sobremesa ser bonita tem que ser trabalhosa? Esse blondie, versão clara do brownie, fica muito linda e é feita com chocolate branco. Confira aqui.

Cupcake de chocolate com nozes

Cupcakes são perfeitos em qualquer época do ano. Então não tem como errar com essa receita.

Tronco de Natal

Não há nada mais natalino do que o Tronco de Natal. Confira a receita para ter um sabor especial de castanhas portuguesas.

Sobremesa cremosa

Pudim é uma sobremesa que não pode ficar de fora de nenhuma ceia. Confira essa receita fácil aqui.

Sobremesa de sorvete e creme

Além de ser linda visualmente, essa sobremesa é perfeita para dar aquela refrescada. Confira a receita.

Sobremesa cremosa de chocolate

Claro que não poderíamos deixar de lado uma sobremesa com chocolate. Confira a receita.

Frozen yogurt

Quer uma opção mais sofisticada para o sorvete? Aqui está.

Cheesecake de limão

Mesmo no Natal tem que ter um espaço para as sobremesas tradicionais. Confira aqui.

Creme ao Porto

Uma receita para os apaixonados por vinho do Porto. Confira.

Panetone recheado

Os dois ingredientes mais fáceis de se achar (sorvete e panetone) tornam essa sobremesa uma delícia. Confira a receita.

Bolo de morango com chocolate

Um bolo desses cai bem em qualquer época, ainda mais depois de uma ceia de Natal. Confira a receita.

Taça de abacaxi

Quer uma opção saudável para equilibrar com as comidas salgadas mais gordurosas? Aqui está.

Pavê Ferrero Rocher

Claro que o tradicional pavê não poderia ficar de fora. Afinal, temos sempre que manter vivas as piadas com essa sobremesa. Confira a receita aqui.

Sobremesa de merengue italiano, gelatina e geleia

Uma receita de merengue diferente e que super serve para o Natal. Confira a receita aqui.

