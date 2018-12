Conforme o Natal vai chegando, todos começam a pensar em combinações que podem ser feitas na hora da ceia. Com a união da família e a chegada daqueles que têm restrições alimentares, é importante lembrar que muitos não consomem o famoso pernil e outros quitutes típicos dessa época.

Por isso, CLAUDIA separou receitas ideais para a noite de natal que podem ser consumidas por intolerantes à lactose, veganos e alérgicos. Confira:

Para alérgicos ao glúten

1. Tender ao molho de abacaxi e ameixa

*Receita de Erica Schattka, da rede SuperPrix

Ingredientes

1,5 kg de tender tipo bolinha

1 xíc. de chá de suco de abacaxi concentrado

2 col. de sopa de margarina sem leite

Cravo-da-Índia

Molho

1 xíc. de chá de suco de abacaxi concentrado

2 col. de sopa de açúcar mascavo

4 col. de sopa de mel

2 col. de chá de amido de milho

1 col. de chá de mostarda

1 col. de chá de gengibre ralado

3 ameixas frescas fatiadas

Sal à gosto

Modo de preparo

Tender: Em uma tigela, coloque o tender com o suco de abacaxi e deixe descansar na geladeira por aproximadamente 2h. Com a ponta da faca, risque a superfície do tender de modo que se formem losangos. Espete cravos-da-índia nas vértices de cada losango. Coloque o tender em uma assadeira, espalhe pedacinhos de margarina e regue com o suco de abacaxi. Cubra o tender com papel alumínio e asse em forno médio pré-aquecido, por aproximadamente 30 minutos. Retire o papel e regue o tender com o caldo que ficou no fundo da assadeira e leve ao forno por mais 10 minutos. Molho: Em uma panela, misture o suco de abacaxi, açúcar mascavo, mel, amido de milho, mostarda, gengibre ralado e sal e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 10 minutos. Acrescente as ameixas e cozinhe por mais cinco minutos. Sirva sobre o tender.

Ingredientes

6 ameixas em calda

4 colheres (sopa) rasadas de amido de milho (32g)

2 xícaras (chá) de leite ou leite de soja (400ml)

1 vidro de leite de coco (200ml)

4 colheres (sopa) de açúcar (80g)

Modo de preparo

Reserve as ameixas. Coloque o amido na panela, adicione um pouco do leite e mexa para dissolver. Junte os ingredientes restantes e cozinhe, mexendo sempre, até engrossar. Distribua nos recipientes para sobremesa, cubra com filme plástico aderido diretamente sobre o creme e reserve na geladeira por no mínimo 3 horas. Cubra com as ameixas em calda reservadas e sirva. Para uma preparação sem lactose, utilize leite de soja ou de arroz.

Para intolerantes à lactose

*Receita de Lia Moraes e Gabriela Santos

Ingredientes

1 cebola picada

3 dentes de alho picadinhos

2 colheres (sopa) de azeite

800 gramas de peito de frango cortado em cubinhos

2 colheres (sopa) de molho de soja (shoyu)

1 xícara de molho de tomate

3 colheres (sopa) de ketchup (ou catchup)

1 colher (sopa) de mostarda

Pimenta-do-reino moída a gosto

1 lata (200 gramas) de creme de leite de soja

1 lata (200 gramas) de milho escorrido

Salsinha e cebolinha picadas a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, em fogo médio, refogue a cebola e o alho no azeite. Acrescente o frango já temperado com shoyu e pimenta. Frite até ficar macio, mas sem deixar ressecar. Junte o molho de tomate, o ketchup e a mostarda e cozinhe, mexendo às vezes, até engrossar. Adicione o creme de leite de soja e o milho. Mantenha em fogo baixo, com a panela tampada, por mais cinco minutos. Finalize com salsinha e cebolinha. Sirva com arroz e batata palha ou assada.

2. Pudim sem leite

*Receita de Erica Schattka, da rede SuperPrix

Ingredientes

1 xíc. de chá de açúcar mascavo

¼ xíc. de água quente

6 ovos

400ml de leite de coco

1 ½ xíc. de açúcar comum

2 col. de chá de amido de milho

Sal à gosto

Modo de preparo

Coloque 1 xícara de açúcar mascavo em uma fôrma para pudim com furo no centro e leve ao fogo baixo para derreter. Assim que ficar dourado coloque ¼ de xícara de água quente e mexa. Reserve. Peneire 6 ovos e ponha no liquidificador junto com 400ml de leite de coco, 1 ½ xícara de açúcar comum, 1 pitada de sal e 2 colheres de amido de milho. Bata bem e despeje na fôrma. Leve ao forno pré-aquecido a 180ºC em banho-maria por 1 hora. Resfrie na geladeira por 4 horas.

Para vegetarianos e veganos

Ingredientes

400 gramas de abobrinha italiana (2 abobrinhas médias)

3 tomate sem pele e sem sementes

1 dente de alho amassado

100 leite desnatado

100 gramas de ricota fresca

20 gramas de queijo parmesão ralado

1/2 cebola ralada

1 pitada de pimenta-do-reino

1 pitada de orégano

1 colher (chá) de farinha

Modo de preparo

Corte as abobrinhas no sentido horizontal, retire a polpa com uma colher pequena. Cozinhe as barquinhas em água e sal até ficarem macias. Em uma panela, coloque a metade do leite, a cebola ralada, o alho, a polpa das abobrinhas e os tomates. Deixe cozinhar um pouco, junte a ricota e os demais temperos, menos o orégano. No restante do leite, dissolva a farinha de glúten e despeje sobre o recheio. Cozinhe até encorpar. Desligue o fogo e junte o orégano. Deixe esfriar, recheie as abobrinhas e polvilhe o parmesão.

2. Torta de caramelo salgado com nozes

*Receita de Luisa Mendonça, da confeitaria vegana Conflor

Ingredientes

Manteiga Vegana

¾ Xícara de óleo de coco

¼ Xícara leite de Castanha de Caju

½ colher de chá de vinagre de maçã

1 colher de chá de lecitina de soja

¼ de xícara de óleo de girassol

Massa

1 ¼ de xícara de farinha de trigo

4 colheres de sopa de manteiga vegana

1 colher de sopa de água

Caramelo

1 Xícara de açúcar

200g de nozes

1 colher de chá de vinagre de maçã

1 colher de sopa de manteiga vegana

400 ml de leite de coco concentrado.

Modo de preparo

Manteiga vegana: Bata tudo no liquidificador por 30 segundos. Massa: Misture todos os ingredientes em um bowl e amasse. Depois, coloque na forma de 20 cm. Asse em forno pré-aquecido a 200 Cº por 40 min ou até ela ficar dourada. Caramelo: Derreta o açúcar com a água até ficar em ponto e cor de caramelo, depois adicione o vinagre e a manteiga com o leite de coco. Derreta até reduzir o leite, o ponto é quando você levanta a colher e o caramelo pinga de forma lenta. Depois é só adicionar as nozes e deixar esfriar um pouco na geladeira.

Para alérgicos a ovos

Ingredientes

100 gramas de bacon picado

1 xícara (chá) de manteiga

3 unidades de cebola picada

1 kg de farinha de milho em flocos

1 xícara (chá) de noz picada

1 1/2 xícara (chá) de uva-passa branca (hidratada)

1/2 xícara (chá) de salsa (ou salsinha) picada

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, doure o bacon em sua própria gordura. Acrescente a manteiga e a cebola. Refogue até a cebola ficar macia e transparente, e junte a farinha de milho. Mexa por 5 minutos e incorpore as nozes, as uvas-passas hidratadas e a pimenta-do-reino. Cozinhe no fogo baixo, sem parar de mexer, com uma colher de pau, até a farofa ficar dourada e crocante. Cuidado para não queimar. Tempere com o sal e salpique a salsinha. Dica: hidrate as uvas-passas por 5 minutos em água morna e escorra-as antes de usar.

Ingredientes

2 xícaras (chá) de arroz

1 colher (sopa) de óleo

1 colher (chá) de margarina light

1/2 cebola ralada

4 xícaras (chá) de água quente

1 xícara (chá) de cogumelos variados em fatias

150 gramas de queijo prato ralado no ralo grosso

1 xícara (chá) de espinafre cozido picado

1/2 xícara (chá) de leite desnatado

Sal a gosto

Modo de preparo

Aqueça o óleo e a margarina juntos e refogue a cebola. Junte o arroz e mexa até começar a grudar na panela. Adicione a água e cozinhe por 10 minutos. Acrescente os cogumelos e o espinafre, tempere com o sal e cozinhe no fogo baixo (160ºC) até o arroz ficar macio. Se necessário, adicione mais água quente. Ponha o leite e o queijo, misture com um garfo e desligue o fogo. Deixe descansar por 5 minutos e sirva em seguida.

