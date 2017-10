6 receitas para celebrar a primavera em uma festa ao ar livre

A chegada da primavera convida a todos a abrir as portas e janelas de casa e desfrutar do tempo quente e da brisa fresca. Por isso, que tal aproveitar nossas ideias charmosas para fazer uma festa no jardim?

Em conversa com CLAUDIA, a confeiteira cearense Lia Quinderé, dona da Sucré Patisserie, localizada em São Paulo, apresenta seis receitas fáceis e deliciosas (de doces, salgados e uma bebida diferente) para fazer em casa e receber a turma para uma tarde ao ar livre!

Nem sempre um drink precisa ser complicado de preparar. Para fazer esse gim cítrico, por exemplo, é só misturar todos os ingredientes em um copo e servir!

Esse é, segunda Lia Quinderé, o salgado mais pedido na Sucré! Além de bem apetitosos, as coxinhas são bem fáceis de preparar e agradam a todos.

A massa neutra e amanteigada dos minicroissants dá muita liberdade para escolher os recheios. “Experimente o sanduichinho com queijo, geleias e até puro”, sugere a confeiteira.

Uma festa no jardim não pode ficar realmente completa sem o famoso cafézinho — e este também não fica perfeito sem um delicioso cookie para acompanhar!

O mil-folhas vem recheado com uma deliciosa musseline e, para equilibrar sua doçura, é finalizado com queijo coalho! Pode ser feito tanto para compartilhar quanto em versão individual.

O charme desses brigadeiros servidos no palito só perde para o sotaque nordestino do cajá, que dá um toque azedinho, característico da fruta, à sobremesa.