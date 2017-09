Três receitas de Rodrigo Hilbert para o almoço perfeito

Não é segredo para ninguém que Rodrigo Hilbert é o homem que muitas pessoas desejam ter por perto. Ele já mostrou ter muita sensibilidade e habilidade — seja para construir uma casinha de madeira para os filhos ou tentar coisas novas em frente ao fogão – e, por conta disso, ganhou o (merecido) título de “homão da p****”.

Agora, ele dá início a mais uma nova fase do Tempero de Família com o lançamento do segundo livro do programa homônimo que apresenta no canal GNT.

Em entrevista a CLAUDIA de setembro, ele escolheu três receitas preferidas do livro (uma entrada, um prato principal e uma sobremesa) e compartilhou conosco com exclusividade!

Confira abaixo quais são, os ingredientes e como preparar.

SALADA DE BATATA PICANTE

Rende 2 porções | Pronto em 45 minutos

“Chega a dar água na boca. Fiz num lindo dia de verão e comi com frango e farofa. Uma combinação perfeita!” — diz Hilbert em seu livro

3 batatas médias cortadas em cubos grandes

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

100 gramas de bacon picado

3 dentes de alho picados

1/2 cebola picada

3 colheres (sopa) de maionese

1 pitada de pimenta-calabresa

1 xícara de ervilha congelada

4 colheres (sopa) de azeite

Prepare

Coloque as batatas em uma panela com água e sal. Leve ao fogo médio até cozinharem. Escorra e abafe o utensílio com a tampa. Aqueça uma frigideira em fogo médio e frite o bacon. Acrescente o alho e a cebola e refogue. Junte as batatas, misture e frite ligeiramente. Desligue o fogo e reserve. Em uma tigela, misture a maionese e as pimentas calabresa e do reino. Sirva a batata em uma travessa e coloque a maionese temperada por cima. Finalize com a ervilha e o azeite. Leve à geladeira.

DICA DO RODRIGO

O segredo da maionese é a pimenta-calabresa!

FRANGO ASSADO RECHEADO COM FAROFA DE MIÚDOS

Rende 4 porções | Pronto em 2h30

“Verão só é verão se rolar uma farofa na praia. Esta daqui eu preparei com o nobre Dudu. Que tarde gostosa, cheia de música, risadas e, claro, este frango, que ficou um espetáculo!”

Para a farofa de miúdos

1 frango inteiro

1 xícara de óleo

4 dentes de alho picados

2 cebolas roxas picadas

2 colheres (sopa) de manteiga

500 gramas de farinha de mandioca grossa torrada

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Cheiro-verde a gosto picado

Para o frango

Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

4 dentes de alho picados

2 cebolas picadas

Suco de 1 limão

Prepare a farofa de miúdos

Retire os miúdos do frango (MOELA, FÍGADO E CORAÇÃO) e reserve. Lave a ave por dentro, coloque em uma assadeira e reserve. Aqueça uma frigideira, em fogo médio, com o óleo. Doure bem o alho e a cebola. Acrescente 1 colher (sopa) de manteiga e espere derreter. Adicione a farinha e misture bem até torrar. Reserve. Tempere os miúdos de frango com sal, pimenta e cheiro-verde. Reserve. Em outra frigideira, em fogo médio, derreta a manteiga restante. Quando estiver bem quente, junte os miúdos temperados e refogue até cozinharem. Deixe o refogado secar bem até grudar no fundo da frigideira. Acrescente a farofa aos poucos, mexendo até que fique soltinha. Desligue o fogo e reserve.

Prepare o frango

Tempere o frango com os ingredientes e deixe marinando por meia hora. Reserve a marinada a parte. Recheie com a farofa, pressionando bem. Feche o frango usando palitinhos de madeira. Cruze suas pernas, junte as asas ao corpo e prenda também com palitos. Despeje a marinada por cima do frango recheado e leve para assar em forno preaquecido a 200ºC por 1 hora e meia ou até ficar dourado. Retire os palitos na hora de servir.

DICA DO RODRIGO

É importante que o frango, depois de recheado, seja bem fechado antes de ir pro forno, primeiro porque senão o recheio vai acabar caindo; segundo porque se deixar aberto o recheio vai secar, e a ideia é que ele continue úmido. Então, com um palito de dente, “costure” a pele sobressalente do frango, fazendo um ziguezague e fechando-o completamente.

BOLO DE FUBÁ DOURADO

Rende 20 porções | Pronto em 1h15

“Nossa, como eu gosto deste bolo! Depois de desenformar, você passa a faca e faz aquele barulhinho do cristalizado… Bom!”

4 ovos

1 xícara de suco de laranja

2 xícaras de açúcar

1 xícara de óleo

1 xícara de fubá

1 1/2 xícara de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento químico em pó

1 xícara de açúcar cristal

1 colher (sopa) de canela em pó

Margarina para untar

Prepare

No liquidificador, bata os ovos com o suco de laranja, o açúcar e o óleo. Reserve. Misture o fubá e a farinha na tigela da batedeira. Acrescente a mistura de ovos e bata até incorporar. Coloque o fermento na massa e bata rapidamente. Misture o açúcar cristal e a canela e polvilhe com essa mistura uma fôrma redonda para bolo untada com margarina. Despeje a massa na fôrma e leve ao forno pré-aquecido a 200 °C por 45 a 50 minutos ou até que, ao enfiar um palito, ele saia seco. Espere esfriar e desenforme.

DICA DO RODRIGO

O bolo fica ainda mais gostoso se, ao jogar a mistura de açúcar e canela na fôrma untada, você deixar uma camada bem grossa no fundo, pois é esse cristalizado que faz toda a diferença no bolo.

E você, gostou? Compartilhe conosco o resultado!