Drinks refrescantes para preparar no feriado

Uma ótima maneira de aproveitar o dia de folga é recepcionar os amigos ou familiares com um drink gelado. Para ensinar as melhores bebidas para você curtir o seu dia de lazer, o bartender do SubAstor Fabio La Pietra deu detalhes de três receitas refrescantes à nossa coordenadora digital Clara Novais em um live exibido na página oficial de CLAUDIA no Facebook nesta quarta-feira (6).

Este drink, que nasceu no século XVIII em um clube de pesca na Filadelfia, leva rum, conhaque, licor de pêssego e suco de limão siciliano.

Frutas cítricas dão o toque especial neste vermouth spritz.

As bebidas Collins devem ser servidas em copos altos. Este receita leva gin, suco de limão, xarope de açúcar e club soda.

