Como comprar alimentos saudáveis sem sair de casa

Com o número de casos do novo coronavírus aumentando diariamente, quem tem a possibilidade de ficar em casa neste momento tem um papel fundamental para evitar novas contaminações. Para aqueles que fazem parte do grupo de risco — pessoas com mais de 60 anos, que sofrem de asma, pressão alta e diabetes — ficar de quarentena em casa é, por enquanto, a medida mais segura para se tomar.

Sites e plataformas que vendem alimentos online são uma ótima forma de ter opções variadas na despensa e ainda ter autonomia para fazer compras sem colocar os pés na rua. As possibilidades são várias: clubes de assinatura, compras individuais, kits de pratos prontos, alimentos orgânicos direto do produtor e até frutas e verduras que seriam descartadas por serem consideradas “imperfeitas”, mas que são igualmente nutritivas e saborosas.



Quanto comprar?

Uma dica importante na hora da compra é saber a quantidade certa de ingredientes para que não falte e também não sobre — nada pior do que precisar jogar fora aquela alface que ficou murcha na geladeira. Veja aqui dicas de como como organizar as compras do mercado e saber as quantias corretas em tempos de quarentena.

Confira abaixo uma seleção de plataformas que oferecem as mais diversas opções de compras para você abastecer sua geladeira de forma saudável:

Raízs

A plataforma conecta o consumidor final ao pequeno produtor de alimentos orgânicos. Por meio da ferramenta, os consumidores podem comprar itens frescos de forma planejada, além de saberem quem plantou. Entre as opções de compra estão as cestas de itens orgânicos por assinatura e os pedidos avulsos na mercearia online. São mais de 800 agricultores certificados com produtos disponibilizados no site como verduras, legumes, frutas, ovos e até produtos não perecíveis em que o usuário pode escolher, personalizar o seu pedido e receber em casa, todos os dias da semana, exceto no domingo. O horário de entrega é das 7h30 até 13h, para que chegue a tempo de preparar o almoço.

O serviço de cesta é totalmente personalizável e o cliente pode comunicar quais alimentos que prefere e aqueles que não gosta. É possível escolher as quantidades de verduras, legumes, frutas e temperos; e então a empresa envia uma seleção dos melhores produtos da estação, de acordo com os gostos de cada cliente – e respeitando a sazonalidade de cada alimento. A empresa também envia sugestões de receitas para serem feitas com os ingredientes da caixa.

Preço: É possível adaptar a cesta com a quantidade de sua preferência. O valor mínimo para compra é de R$ 40 (a partir de R$ 220 o frete é grátis).

Entrega: Na cidade de São Paulo e também algumas cidades da região metropolitana (pedidos pelo site)

Clube Orgânico

O Clube Orgânico tem diversas opções de cestas personalizáveis, com opções de vegetais, legumes e frutas, nos tamanhos pequeno e grande. A cestas pequenas servem para até 2 pessoas, já as grandes para 3 ou mais pessoas. A assinatura pode ser semanal, a cada 15 dias ou só 1 vez por mês. As entregas das cestas ocorrem às segundas e terças, das 9h às 18h, sempre em turno único e não é possível agendar.

Preço: As assinaturas de cestas de vegetais disponíveis custam a partir de R$ 52,99 (pedidos pelo site)

Entrega: Todos os bairros do Rio de Janeiro e de Niterói

Fruta Imperfeita

Se trata de delivery de frutas, verduras e legumes para os consumidores vindos direto dos pequenos produtores. A ideia é trabalhar apenas com alimentos “imperfeitos”, aqueles que costumam ser desperdiçados nas fazendas por não serem aceitos no varejo por defeito estético: muito grande, muito pequeno, com imperfeição no formato ou na cor, mas igualmente saborosos e nutritivos. Os clientes podem selecionar o tamanho da cesta e a frequência de entrega que se adequam ao seu estilo de vida. É ainda possível escolher as frutas e legumes que não gostariam de receber.

A empresa comunicou que todos os funcionários que manipulam os alimentos e as caixas usam luvas de proteção e todos da rede são treinados para lavar as mãos adequadamente, manusear os alimentos com segurança e tomar medidas de prevenção eficazes.

Preço: É possível comprar na loja online ou realizar a assinatura da cesta (a partir de R$ 32,00)

Entrega: Em alguns bairro da cidade de São Paulo, cada bairro possui um dia específico da semana para a entrega (pedidos pelo site)

DRO Ervas e Flores

Criada em 1996, a DRO Ervas e Flores executa um trabalho customizado junto a restaurantes, hotéis, buffets e escolas de gastronomia. Agora, eles passam a entregar por delivery opções de cestas variadas, elas trazem ingredientes sazonais e orgânicos, como mini rabanetes, mix de brotos e folhas, alcachofra, abóbora e mais.

Preço: As cestas são semanais e custam R$ 50, R$ 100 e R$ 150. Para pedir é preciso enviar um Whatsapp para (15) 9960-07143 (mais informações)

Entrega: São feitas duas vezes por semana na capital paulista, sem custo adicional.

Orgânicos da Fátima

O Orgânicos da Fátima tem opções flexíveis de compras sem sair de casa. As cestas vêm com itens determinados e os preços variam pela quantidade de itens. Beterraba, cenoura, rabanete, tomate, salsa, cebolinha , coentro e espinafre são algumas das várias opções entre legumes, verduras, brotos, raízes e temperos. Já a feira orgânica sem sair de casa traz a possibilidade de comprar pelo site os ingredientes de forma individual.

Preço: Cestas de R$ 70 (6 itens) a R$ 516 (16 itens, com frete grátis)

Entrega: Para todo o Brasil (pedidos pelo site)

Eu Orgânico

A plataforma, que traz produtos orgânicos direto do produtor, tem no site opções de cestas e também de frutas, verduras, legumes e outros alimentos vendidos individualmente. Há ainda uma vendinha de produtos variados, como cogumelos, lácteos, ovos, grãos, chás, óleos e mais. As opções de cestas são variadas, desde kit com opções de lanchinho saudável até cesta grande com 18 ingredientes.

Preço: Os valores variam, a cesta família com legumes, verduras e frutas (14 itens), por exemplo, sai por R$ 75.

Entrega: Em São Paulo (terças e quintas) e região do ABC (quintas) (pedidos pelo site)

Quitanda Delivery

Trata-se de um hortifruti online com praticamente todos os produtos disponíveis nas prateleiras de uma mercado físico, com a diferença de que você recebe suas compras em casa. É possível comprar biscoito, carne, condimentos, doces, frutas, legumes, verduras, ovo, queijo, salgados, sorvete e mais. Não há programa de assinatura, os produtos são comprados por unidade.

Preço: Os preços são variados e é possível comprar produtos individualmente (frete grátis para compras acima de R$ 50)

Entrega: Belo Horizonte e Nova Lima (MG) (pedidos pelo site)

Liv Up

A Liv Up trabalha com opções de kits de refeições prontas e também itens individuais. É possível comprar, por exemplo, frango com mostarda e mel e purê de mandioquinha separados. Há também opções vegetarianas e doces sem açúcar.

Preço: São variados, há opções como nhoque de mandioquinha, por R$ 15,80 (240g).

Entrega: São Paulo, Campinas, Santos, Ribeirão Preto, São José dos Campos e Sorocaba (pedidos pelo site)

Orgânicos in Box

Semanalmente, a plataforma monta cestas de acordo com a colheita prevista de cada produtor. O valor das cestas possui um desconto em relação à compra avulsa e o cliente pode trocar até dois dos alimentos orgânicos da composição da cesta, onde é cobrada uma diferença. Os produtos oferecidos são 100% orgânicos e certificados, e além das cestas prontas é também possível fazer uma personalizada com compras individuais. Os assinantes ganham 10% de desconto em todos os produtos do mercado da plataforma.

Preço: No mercado virtual há opções vendidas individualmente; as cestas custam a partir de R$ 60.

Entrega: Rio de Janeiro e Niterói (pedidos pelo site)