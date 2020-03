Contadoras de histórias infantis levam diversão às crianças na quarentena

View this post on Instagram

Domingo é dia de descanso por aqui, mas vai ter história, sim sinhô! Colo aqui pra vocês a live do dia 17/03 em que li “Ada Batista, Cientista”. Ela lembra a nossa cientista Jaqueline Goes de Jesus, não? 😊 Pra turma que assistir até o finzinho rolou um extra, com leitura de poesias do livro “Só de brincadeira”, do querido @escritor_leo_cunha. Amanhã, segunda, voltamos à programação, anotem aí: segunda, quarta e sexta às 10h30 e terça e quinta às 16h30. #viralizahistoria Repost do que já falei sobre esses livros: Da minha seleção de livros com protagonistas negros – Em “Ada Batista, cientista”, vamos conhecer uma menina que só começou a falar aos três anos, e suas primeiras palavras foram: “Por quê?” Uma menina super curiosa e que tinha todas as qualidades de uma grande cientista. As ilustrações mostram uma família cheia de estilo, a mãe usa umas roupas e acessórios muito bacanas, taí um livro massa de representatividade. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ De Andrea Beaty e ilustrações de David Roberts, publicado pela @intrinseca Sobre “só de brincadeira”: Um livro com cara de férias e infância, com diversidade e muitas brincadeiras. Poesias do @escritor_leo_cunha com ilustrações da @anna_cunha e publicado pela editora Positivo. Lindo demais! mais dicas de livros com protagonistas negros em http://bit.ly/protagonistasnegros