Ideias de looks confortáveis e fáceis de lavar para o home office

Para quem tem essa possibilidade, trabalhar de casa é a melhor opção nos tempos da pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Porém, para quem não está acostumada a fazer home office, pode sentir uma queda de rendimento ou falta de motivação nesses dias. Ficar o dia todo de pijama pode ser tentador, mas trocar de roupa ajuda a criar uma rotina mesmo em casa e, assim, conseguir render e trabalhar com eficácia.

E além de ajudar a levantar o ânimo, usar roupas diferentes também é fundamental para a higiene, que precisa de ainda mais atenção neste momento. É importante levar em conta a facilidade de lavar e passar essas roupas para poupar tempo e esforço. A stylist Roze Motta fala sobre a importância de se arrumar nesses dias e dá dicas de looks confortáveis para trabalhar em casa e até fazer reuniões por videoconferência. Confira:

Tire o pijama

Por alguns dias, trabalhar de pijama pode parecer uma opção confortável, afinal, depois de tantos dias se arrumando e deslocando do trabalho, ficar o dia todo com uma roupa completamente aconchegante parece um verdadeiro sonho. Mas reserve isso para um ou dois dias e depois faça o máximo para voltar a sua rotina. Vestir uma “roupa de trabalho” vai ajudar no seu foco e concentração. “É extremamente importante manter essa rotina, assim o corpo entende que estamos trabalhando. O pijama dá esse ar de preguiça e relaxamento mesmo e, com certeza, influencia no nosso rendimento”, explica a especialista.

Peças confortáveis

A escolha do look do home office vai depender muito do código de vestimenta da empresa onde cada um trabalha, mas é um pouco fora da realidade dizer que as pessoas se vistam exatamente da mesma maneira como iria ao escritório. Em casa, queremos ainda mais conforto, mas, para manter o ar alinhado, invista em peças mais elegantes com tecidos leves e macios. Segundo Roze, o blazer é uma ótima pedida. “Camiseta é sempre bem-vinda e, se usá-la com um blazer de tecido leve, o look fica arrumado, mas sem perder o conforto”, diz a stylist.

Caso tenha uma call ou videoconferência, a dica é investir em blusas com golas mais trabalhadas, afinal essa é a parte que vai aparecer no vídeo. Os acessórios também são aliados, especialmente quando combinados com peças mais simples. “Eles podem transformar o look. Só tome cuidado com brincos e colares muito grandes que podem fazer barulho e te desconcentrar na hora da reunião”, aconselha.

Tecidos fáceis de lavar

Além do conforto, os tecidos de fibras sintéticas como poliéster, microfibra e o acetato (lembra muito a seda) são ótimos por serem fáceis de lavar e secar. Podem ser lavados e secos na máquina e, depois, dificilmente precisam ser passados, é só pendurar. Isso ajuda a poupar o tempo. O algodão natural é uma boa opção por ser fresco e permitir que a pele respire, o que não causa maus odores e pode poupar algumas lavagens. No entanto, as peças amassam bastante.

Por último, o elastano ou lycra, geralmente presente nas roupas de ginástica, talvez seja a mais prática das opções. Para quem tiver um dress code menos rígido ou não tiver nenhuma reunião por vídeo, usar suas roupas de treino pode ser uma boa opção para os dias de home office. O tecido não exige cuidados especiais para lavar, seca rápido mesmo sem secadora e não amarrota – e, além de tudo, já nos incentiva a fazer exercícios dentro de casa.

Escolha bem as partes de baixo

Nos dias de reunião por vídeo, pode parecer tentador colocar apenas uma blusa mais arrumada e manter a calça de moletom ou o short de pijama, mas isso não é o ideal. Roze alerta para a possível necessidade de levantar no meio da ligação e também pela questão da rotina. “Hoje em dia existem várias opções de calças e saias confortáveis que não são moletom ou pijama. A pantacourt, por exemplo, está na moda, é elegante e bem gostosa de usar”, dá a dica. Opte pelas calças, saias ou até shorts de tecidos mais frescos para os dias de calor e que não amarrotem tanto. O jeans também é uma boa opção para quem gosta.

Deixe o salto

No home office, o sapato acaba sendo o ponto menos importante, afinal boa parte do dia sentadas e, mesmo nas reuniões com vídeo, é uma parte do corpo que raramente ficará visível. Por isso, se no seu dia a dia você costuma usar muito salto alto ou sapatos menos confortáveis, aproveite esse momento para descansar. “É um bom momento para relaxar os pés. Se a pessoa não quiser ficar de pantufa ou descalça, pode escolher rasteirinhas ou tênis confortáveis”, aconselha Roze.

Inspire-se